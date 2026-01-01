GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) is een uitgebreid open-source IT-servicemanagementplatform dat activainventarisatie, helpdeskticketing, softwarelicentietracking en wijzigingsbeheer combineert in één webapplicatie. Het ondersteunt meer dan 70 talen en een plug-inecosysteem met meer dan 150 extensies, en past zich aan IT-activiteiten van elke omvang aan.

Door GLPI zelf te hosten op je VPS elimineer je licentiekosten per gebruiker en houd je gevoelige IT-infrastructuurgegevens onder organisatorische controle. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare opslag. Na de implementatie voltooi je de installatiewizard in je browser met behulp van de databasegegevens die tijdens het implementatieproces worden weergegeven.