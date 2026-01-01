Implementeer GLPI met een installatie met één klik.
Open source IT-activabeheer en helpdeskplatform voor het bijhouden van infrastructuur en het beheren van supporttickets.
Kies een VPS-plan voor GLPI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GLPI kunt bouwen
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) is een uitgebreid open-source IT-servicemanagementplatform dat activainventarisatie, helpdeskticketing, softwarelicentietracking en wijzigingsbeheer combineert in één webapplicatie. Het ondersteunt meer dan 70 talen en een plug-inecosysteem met meer dan 150 extensies, en past zich aan IT-activiteiten van elke omvang aan.
Door GLPI zelf te hosten op je VPS elimineer je licentiekosten per gebruiker en houd je gevoelige IT-infrastructuurgegevens onder organisatorische controle. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare opslag. Na de implementatie voltooi je de installatiewizard in je browser met behulp van de databasegegevens die tijdens het implementatieproces worden weergegeven.
Belangrijkste kenmerken van GLPI
IT-activainventaris
Houd servers, werkstations, mobiele apparaten, netwerkapparatuur en softwarelicenties bij in een gecentraliseerde inventaris met automatische detectie.
Helpdesk ticketbeheer
Beheer gebruikersaanvragen, incidenten en wijzigingsverzoeken met aanpasbare workflows, SLA-tracking en e-mailmeldingen.
Softwarelicentiebeheer
Monitor licentiegebruik, volg compliance en optimaliseer softwarekosten binnen je hele organisatie.
Kennisbank
Documenteer oplossingen en creëer zelfservicebronnen, zodat gebruikers veelvoorkomende problemen kunnen oplossen zonder tickets te openen.
Pluginmarktplaats
Breid GLPI uit met meer dan 150 community-plugins die integraties, rapportage en gespecialiseerde ITSM-workflows omvatten.
Waarom GLPI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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