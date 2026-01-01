Implementeer Form.io met één-klik installatie.
Open-source formulierbouwer en gegevensbeheer API-platform voor het maken, insluiten en beheren van dynamische formulieren.
Kies een VPS-plan voor Form.io
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Form.io kunt bouwen
Form.io is een open-source formulierbouw- en API-platform waarmee ontwikkelaars complexe formulieren kunnen maken, inzendingen kunnen beheren en datagestuurde applicaties kunnen bouwen. Het combineert een visuele slepen-en-neerzetten formulierbouwer met een krachtige REST API-backend, waardoor het eenvoudig is om formulieren in elke web- of mobiele applicatie in te sluiten.
Zelf-hosten van Form.io geeft je volledige eigendom over je formuliergegevens en inzendingen. Organisaties die gevoelige informatie verwerken — enquêteantwoorden, klantintakeformulieren of interne workflows — profiteren ervan alles op hun eigen infrastructuur te houden, zonder kosten per inzending en met volledige gegevenssoevereiniteit.
Belangrijkste kenmerken van Form.io
Visuele formulierbouwer
Drag-and-drop editor ondersteunt tekstvelden, bestandsuploads, geneste formulieren en conditionele logica zonder code te schrijven.
Automatisch gegenereerde REST-API
Elk formulier genereert automatisch een REST API voor het aanmaken, lezen en beheren van inzendingen vanuit elke applicatie.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Beheer wie formulieren kan indienen, bekijken of beheren met gedetailleerd rol- en rechtenbeheer.
Aangepaste indieningsacties
Activeer webhooks, verstuur e-mails of transformeer gegevens automatisch wanneer een formulierinzending binnenkomt.
Insluitbare JavaScript-SDK
Sluit formulieren in React, Angular, Vue of elke web-app in met behulp van de officiële Form.io JavaScript SDK.
Waarom Form.io op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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