Form.io is een open-source formulierbouw- en API-platform waarmee ontwikkelaars complexe formulieren kunnen maken, inzendingen kunnen beheren en datagestuurde applicaties kunnen bouwen. Het combineert een visuele slepen-en-neerzetten formulierbouwer met een krachtige REST API-backend, waardoor het eenvoudig is om formulieren in elke web- of mobiele applicatie in te sluiten.

Zelf-hosten van Form.io geeft je volledige eigendom over je formuliergegevens en inzendingen. Organisaties die gevoelige informatie verwerken — enquêteantwoorden, klantintakeformulieren of interne workflows — profiteren ervan alles op hun eigen infrastructuur te houden, zonder kosten per inzending en met volledige gegevenssoevereiniteit.