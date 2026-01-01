Implementeer Mobilizon met één-klik installatie.
Gefedereerde open-source evenementenorganisator voor gemeenschappen en bewegingen die bijeenkomsten nodig hebben zonder toezicht.
Kies een VPS-plan voor Mobilizon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mobilizon kunt bouwen
Mobilizon is een gratis, gefedereerd evenementenplatform, gebouwd door Framasoft en nu beheerd door de non-profitorganisatie Kaihuri. Het vervangt Facebook Evenementen en Meetup door een netwerk van onafhankelijke instanties die met elkaar verbonden zijn via het ActivityPub-protocol, waardoor organisatoren, activisten en gemeenschappen een plek krijgen om evenementen en groepen te publiceren zonder deelnemers te onderwerpen aan advertentietracking, dataverzameling of algoritmische feeds.
Mobilizon zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je controle hebt over wie lid wordt van je instantie, welke moderatieregels van toepassing zijn en hoe lang evenementgegevens worden bewaard. Je gemeenschap behoudt zijn kalender en ledenlijst, zelfs als een enkele instantie — of een heel commercieel platform — verdwijnt, omdat federatie het netwerk van nature veerkrachtig maakt.
Belangrijkste kenmerken van Mobilizon
ActivityPub-federatie
Maak verbinding met Mastodon, PeerTube en elke andere Mobilizon-instantie, zodat deelnemers evenementen en groepen binnen het fediverse kunnen volgen vanaf één account.
Groepen en discussies
Beheer permanente groepen met gedeelde berichten, bronnen en discussieforums, zodat de organisatie doorgaat tussen evenementen door, en niet alleen op de dag zelf.
Standaard privacy
Geen tracking van derden, geen reclame en geen e-mail vereist voor openbare evenementen — deelnemers kunnen anoniem reageren of met een gefedereerde identiteit.
Multi-identiteitsprofielen
Behoud aparte identiteiten voor activisme, werk en hobby's onder één account, zodat je persoonlijke leven gescheiden blijft van openbare organisatie.
Kaarten en geolocatie
Door OpenStreetMap aangedreven locatiezoekfunctie en evenementenkaarten helpen lokale gemeenschappen nabijgelegen bijeenkomsten te vinden zonder gegevens naar commerciële kaartproviders te verzenden.
Zelfgehoste moderatie
Stel instantieregelingen in, keur nieuwe accounts goed en blokkeer vijandige servers — elke moderatiebeslissing blijft op jouw VPS in plaats van een centraal platform.
Waarom Mobilizon op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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