TrailBase is een sub-milliseconde, single-executable Firebase-alternatief gebouwd op Rust, SQLite en Wasmtime. Het combineert type-safe REST- en realtime API's, JWT-gebaseerde authenticatie met OAuth2-providers, een ingebouwde WebAssembly-runtime voor aangepaste serverlogica en een gepolijst admin-dashboard in één binair bestand — zodat een complete backend wordt geleverd als één enkel proces zonder externe database om te beheren.

Door TrailBase zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersgegevens, applicatiegegevens en authenticatietokens volledig onder je controle, elimineer je BaaS-prijzen per verzoek en krijg je voorspelbare latentie dankzij lokale SQLite-opslag. Client-SDK's voor TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin en C# maken het eenvoudig om te integreren met web- en mobiele apps.