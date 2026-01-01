Implementeer TrailBase met één-klik-installatie.
Open source Firebase-alternatief met typeveilige API's, realtime abonnementen, authenticatie en beheerdersinterface in één enkel uitvoerbaar bestand.
Kies een VPS-plan voor TrailBase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TrailBase kunt bouwen
TrailBase is een sub-milliseconde, single-executable Firebase-alternatief gebouwd op Rust, SQLite en Wasmtime. Het combineert type-safe REST- en realtime API's, JWT-gebaseerde authenticatie met OAuth2-providers, een ingebouwde WebAssembly-runtime voor aangepaste serverlogica en een gepolijst admin-dashboard in één binair bestand — zodat een complete backend wordt geleverd als één enkel proces zonder externe database om te beheren.
Door TrailBase zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersgegevens, applicatiegegevens en authenticatietokens volledig onder je controle, elimineer je BaaS-prijzen per verzoek en krijg je voorspelbare latentie dankzij lokale SQLite-opslag. Client-SDK's voor TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin en C# maken het eenvoudig om te integreren met web- en mobiele apps.
Belangrijkste kenmerken van TrailBase
Typeveilige API's
Definieer collecties in de beheerdersinterface en TrailBase genereert automatisch typeveilige REST-eindpunten met JSON Schema, waardoor kwetsbare handgeschreven CRUD-code overbodig wordt.
Realtime abonnementen
Push-gebaseerde realtime API's laten klanten zich abonneren op recordwijzigingen en gesynchroniseerd blijven zonder te pollen, ideaal voor samenwerkende en live-updating apps.
WebAssembly-runtime
Voer aangepaste server-side logica uit, geschreven in JavaScript, Rust of Go, als WASM-componenten in een sandbox, zonder de server te hoeven herbouwen of herstarten.
Ingebouwde authenticatie
Aanmelden met e-mail/wachtwoord plus OAuth2-providers zoals Google en Discord werken direct met behulp van JWT en vernieuwingstokens — geen aparte identiteitsservice vereist.
Beheerdersdashboard
Een gebundelde webinterface laat je tabellen beheren, records doorzoeken, authenticatie configureren en logs inspecteren zonder handmatig SQL- of REST-aanroepen te schrijven.
Enkel binair bestand op SQLite
Alles draait vanuit één Rust-executable, ondersteund door SQLite, zodat implementaties eenvoudig en query's snel blijven zonder een aparte databaseserver.
Waarom TrailBase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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