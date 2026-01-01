Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache SkyWalking kunt bouwen
Apache SkyWalking is een CNCF-lidproject dat end-to-end observeerbaarheid levert voor cloud-native en gedistribueerde systemen. Het verzamelt gedistribueerde traces, servicestatistieken, logcorrelatie en continue profilering via eBPF — waardoor engineeringteams een uniform overzicht krijgen van hun hele stack zonder afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen. De ingebouwde topologiekaarten en waarschuwingen maken het eenvoudig om latentiehotspots, afhankelijkheidsfouten en afwijkingen te identificeren voordat ze escaleren.
Deze implementatie koppelt de SkyWalking OAP-server aan BanyanDB, de native tijdreeksopslagengine van SkyWalking, waardoor de noodzaak voor een externe Elasticsearch of andere database wordt geëlimineerd. Zelf-hosting geeft je volledige controle over je telemetriegegevens — trace-payloads, serviceprestatiestatistieken en profileringsresultaten blijven volledig op je eigen infrastructuur zonder per-span-prijzen.
Belangrijkste kenmerken van Apache SkyWalking
Gedistribueerde tracering
Legt volledige verzoektraceringen vast over microservices heen met automatische contextpropagatie, waarbij serviceafhankelijkheden en latentie-uitsplitsingen per bewerking worden blootgelegd.
eBPF-profilering
Continue CPU- en geheugenprofilering via eBPF onderzoekt het draaiende proces zonder codewijzigingen, waarbij hotspots in productie worden opgespoord zonder sampling overhead.
Servicetopologiekaarten
Automatisch gegenereerde realtime topologiediagrammen tonen aanroeprelaties, foutpercentages en doorvoer tussen elke service in jouw architectuur.
Log Correlation
Koppelt logboekvermeldingen aan de traceerspan die ze heeft geproduceerd, zodat je van een mislukt verzoek direct naar de relevante logregels kunt springen zonder handmatig zoeken.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Waarom Apache SkyWalking op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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