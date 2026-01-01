Apache SkyWalking is een CNCF-lidproject dat end-to-end observeerbaarheid levert voor cloud-native en gedistribueerde systemen. Het verzamelt gedistribueerde traces, servicestatistieken, logcorrelatie en continue profilering via eBPF — waardoor engineeringteams een uniform overzicht krijgen van hun hele stack zonder afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen. De ingebouwde topologiekaarten en waarschuwingen maken het eenvoudig om latentiehotspots, afhankelijkheidsfouten en afwijkingen te identificeren voordat ze escaleren.

Deze implementatie koppelt de SkyWalking OAP-server aan BanyanDB, de native tijdreeksopslagengine van SkyWalking, waardoor de noodzaak voor een externe Elasticsearch of andere database wordt geëlimineerd. Zelf-hosting geeft je volledige controle over je telemetriegegevens — trace-payloads, serviceprestatiestatistieken en profileringsresultaten blijven volledig op je eigen infrastructuur zonder per-span-prijzen.