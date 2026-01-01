Implementeer Invidious met één-klik-installatie.
Privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube — bekijk video's zonder advertenties, tracking of een Google-account.
Kies een VPS-plan voor Invidious
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invidious kunt bouwen
Invidious is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube die kijkers in staat stelt video's te bekijken, door kanalen te bladeren en abonnementen te volgen zonder zichzelf bloot te stellen aan YouTube's tracking, advertenties of accountvereisten. De web-UI haalt videogegevens op via een server-side proxy, zodat YouTube nooit het IP-adres van de kijker, de browser-fingerprint of sessiecookies ziet — alleen het IP van de Invidious-instantie verschijnt in de logs van YouTube.
Zelf Invidious hosten op je VPS geeft je een persoonlijke, advertentievrije YouTube-kijkervaring plus de mogelijkheid om te delen met vrienden en familie. Abonnementen, afspeellijsten en kijkgeschiedenis bevinden zich in een privé PostgreSQL-database op je server in plaats van in je Google-account, en RSS-feeds laten je kanalen volgen zonder ooit youtube.com te openen.
Belangrijkste kenmerken van Invidious
Geen tracking of advertenties
Video's worden via jouw server geproxy'd, zodat YouTube nooit de IP-adressen van kijkers, browserfingerprints of gedragsgegevens ziet — en er zijn geen pre-roll- of mid-roll-advertenties.
Geen Google-account nodig
Bekijk video's, abonneer je op kanalen, maak afspeellijsten en houd de kijkgeschiedenis bij zonder ooit in te loggen op een Google-account of de voorwaarden van YouTube te accepteren.
Abonnementen en feeds
Abonneer je op YouTube-kanalen via een lokaal account op jouw Invidious-instantie, met optionele RSS-feeds om kanalen te volgen in elke feedreader.
Kwaliteit en codec-keuze
Kies handmatig de videokwaliteit, codec (VP9, AV1, H.264) en audiotaal, in plaats van YouTube's automatische kwaliteit voor je te laten beslissen.
Donkere modus en thema's
Meerdere ingebouwde thema's, waaronder een strakke donkere modus, plus een gepolijste, minimale gebruikersinterface zonder de aanbevelingsengine van YouTube of rommelige zijbalk.
JSON API voor hulpmiddelen
Uitgebreide REST API ontsluit videogegevens, kanaalinformatie en zoekresultaten zodat externe tools kunnen integreren zonder HTML te scrapen.
Waarom Invidious op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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