Invidious is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube die kijkers in staat stelt video's te bekijken, door kanalen te bladeren en abonnementen te volgen zonder zichzelf bloot te stellen aan YouTube's tracking, advertenties of accountvereisten. De web-UI haalt videogegevens op via een server-side proxy, zodat YouTube nooit het IP-adres van de kijker, de browser-fingerprint of sessiecookies ziet — alleen het IP van de Invidious-instantie verschijnt in de logs van YouTube.

Zelf Invidious hosten op je VPS geeft je een persoonlijke, advertentievrije YouTube-kijkervaring plus de mogelijkheid om te delen met vrienden en familie. Abonnementen, afspeellijsten en kijkgeschiedenis bevinden zich in een privé PostgreSQL-database op je server in plaats van in je Google-account, en RSS-feeds laten je kanalen volgen zonder ooit youtube.com te openen.