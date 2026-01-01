FlareSolverr is een gespecialiseerde proxyserver die headless Chromium gebruikt om automatisch JavaScript-uitdagingen, CAPTCHA's en andere anti-bot beveiligingsmechanismen op te lossen die zijn opgelegd door Cloudflare en DDoS-GUARD. Het stelt een eenvoudige HTTP API beschikbaar die tools zoals Jackett en Prowlarr aanroepen om toegang te krijgen tot beveiligde sites zonder handmatige tussenkomst.

Zelf FlareSolverr hosten op je VPS zorgt voor toegewezen resources voor headless browseractiviteiten, 24/7 beschikbaarheid voor je media-automatiseringstack, en betere slagingspercentages voor Cloudflare-uitdagingen vergeleken met residentiële IP's die eerder worden gemarkeerd of afgeremd.