Implementeer FlareSolverr met één-klik installatie.
Proxyserver die automatisch Cloudflare- en DDoS-GUARD-beveiliging omzeilt voor webscraping en tools voor media-automatisering.
Kies een VPS-plan voor FlareSolverr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FlareSolverr kunt bouwen
FlareSolverr is een gespecialiseerde proxyserver die headless Chromium gebruikt om automatisch JavaScript-uitdagingen, CAPTCHA's en andere anti-bot beveiligingsmechanismen op te lossen die zijn opgelegd door Cloudflare en DDoS-GUARD. Het stelt een eenvoudige HTTP API beschikbaar die tools zoals Jackett en Prowlarr aanroepen om toegang te krijgen tot beveiligde sites zonder handmatige tussenkomst.
Zelf FlareSolverr hosten op je VPS zorgt voor toegewezen resources voor headless browseractiviteiten, 24/7 beschikbaarheid voor je media-automatiseringstack, en betere slagingspercentages voor Cloudflare-uitdagingen vergeleken met residentiële IP's die eerder worden gemarkeerd of afgeremd.
Belangrijkste kenmerken van FlareSolverr
Cloudflare-omzeiling
Lost automatisch Cloudflare JS-uitdagingen en browserintegriteitscontroles op, waardoor downstream tools toegang krijgen tot beveiligde sites zonder handmatige tussenkomst.
Eenvoudige HTTP-API
Biedt een eenvoudig REST-eindpunt dat elke applicatie kan aanroepen om verzoeken te routeren via de challenge-oplossende proxy met minimale integratie-inspanning.
Sessiebeheer
Handhaaft persistente browsersessies met cookieopslag, zodat herhaalde verzoeken aan dezelfde site voorkomen dat uitdagingen onnodig opnieuw moeten worden opgelost.
Headless Chromium
Gebruikt een echte browserengine om uitdagingen op te lossen die basis HTTP-clients blokkeren, waardoor hogere slagingspercentages worden behaald tegen moderne botdetectiesystemen.
arr Stack-compatibel
Direct ondersteund door Jackett, Prowlarr en andere media-automatiseringstools als een eersteklas proxy-optie voor door Cloudflare beschermde indexers.
Waarom FlareSolverr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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