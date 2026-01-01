Implementeer Etherpad met één-klik-installatie.
Open source realtime samenwerkende teksteditor waar meerdere gebruikers tegelijkertijd documenten kunnen schrijven en bewerken.
Kies een VPS-plan voor Etherpad
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Etherpad kunt bouwen
Etherpad is een open-source, webgebaseerde editor voor real-time samenwerking. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd hetzelfde document bewerken, waarbij wijzigingen direct zichtbaar zijn voor alle deelnemers. De bijdragen van elke gebruiker zijn kleurgecodeerd, waardoor je gemakkelijk ziet wie wat heeft geschreven. Registratie of software-installatie is niet nodig — deel gewoon een link en begin met samenwerken.
Zelf Etherpad hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige documenten je eigen infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-backend biedt betrouwbare persistentie en een complete versiegeschiedenis, terwijl het uitbreidbare plug-insysteem je in staat stelt om afbeeldingen, takenlijsten en aangepaste integraties toe te voegen, afgestemd op de workflow van je team.
Belangrijkste kenmerken van Etherpad
Realtime co-bewerking
Wijzigingen van elke deelnemer verschijnen direct met kleurgecodeerde toeschrijving, zodat teams samen kunnen schrijven zonder samenvoegingsconflicten of vergrendeling.
Volledige versiegeschiedenis
Elke revisie wordt opgeslagen met een tijdlijnschuifregelaar waarmee je elke eerdere staat van het document kunt terugspoelen en herstellen.
Geen registratie nodig
Deelnemers worden lid van pads via een gedeelde URL zonder accounts aan te maken, waardoor de drempel wordt verlaagd voor eenmalige samenwerking met externe gasten.
Plug-in ecosysteem
Breid Etherpad uit met plugins voor het insluiten van afbeeldingen, takenlijsten, exportformaten en toolintegraties om aan de specifieke behoeften van je team te voldoen.
Admin Paneel
Webgebaseerde beheerinterface laat je pads beheren, activiteit monitoren en serverinstellingen configureren zonder directe servertoegang.
Waarom Etherpad op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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