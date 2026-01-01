Etherpad is een open-source, webgebaseerde editor voor real-time samenwerking. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd hetzelfde document bewerken, waarbij wijzigingen direct zichtbaar zijn voor alle deelnemers. De bijdragen van elke gebruiker zijn kleurgecodeerd, waardoor je gemakkelijk ziet wie wat heeft geschreven. Registratie of software-installatie is niet nodig — deel gewoon een link en begin met samenwerken.

Zelf Etherpad hosten op je VPS zorgt ervoor dat gevoelige documenten je eigen infrastructuur nooit verlaten. De meegeleverde PostgreSQL-backend biedt betrouwbare persistentie en een complete versiegeschiedenis, terwijl het uitbreidbare plug-insysteem je in staat stelt om afbeeldingen, takenlijsten en aangepaste integraties toe te voegen, afgestemd op de workflow van je team.