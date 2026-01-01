Implementeer PigeonPod met één klik.
Zelf-gehoste podcastfeedgenerator die YouTube- en Bilibili-kanalen converteert naar abonneerbare RSS-feeds voor elke podcast-app.
Kies een VPS-plan voor PigeonPod
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PigeonPod kunt bouwen
PigeonPod is een zelf-gehoste podcastfeedgenerator die YouTube-kanalen, afspeellijsten, video's en Bilibili-content omzet in standaard RSS-podcastfeeds. Abonneer je op elk YouTube-kanaal binnen PigeonPod en het downloadt automatisch nieuwe afleveringen als audio of video, en genereert een met een wachtwoord beveiligde RSS-feed waarop elke podcastclient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — zich direct kan abonneren.
In tegenstelling tot browserextensies of handmatige oplossingen, beheert PigeonPod de hele pijplijn op je eigen server: abonneren, downloaden via yt-dlp, transcoderen via ffmpeg, feedgeneratie en RSS-levering. Alle benodigde tools zijn gebundeld in de Docker-image — niets anders om te installeren of te configureren.
Belangrijkste kenmerken van PigeonPod
YouTube en Bilibili import
Abonneer je op YouTube-kanalen, afspeellijsten en individuele video's, of Bilibili-kanalen en afspeellijsten — PigeonPod volgt nieuwe uploads en synchroniseert deze automatisch.
Standaard RSS-feeduitvoer
Genereert wachtwoordbeveiligde RSS-feeds waarop elke podcast-app zich kan abonneren, zodat je jouw YouTube-abonnementen kunt integreren in je reguliere workflow voor het luisteren naar podcasts.
Audio- en videokwaliteitscontrole
Configureer het uitvoerformaat, de bitrate en de kwaliteit per feed, zodat je compacte audiobestanden om te luisteren of volledige video om te kijken krijgt — zonder te herdownloaden.
Episodefilters en limieten
Stel trefwoordfilters, duurdrempels en limieten voor het aantal afleveringen per feed in om abonnementen gericht te houden op inhoud die je echt wilt.
S3 en lokale opslag
Sla gedownloade afleveringen op het VPS-volume op of routeer ze naar elke S3-compatibele service — MinIO, Cloudflare R2, of AWS S3 — voor grotere bibliotheken.
Waarom PigeonPod op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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