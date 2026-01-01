PigeonPod is een zelf-gehoste podcastfeedgenerator die YouTube-kanalen, afspeellijsten, video's en Bilibili-content omzet in standaard RSS-podcastfeeds. Abonneer je op elk YouTube-kanaal binnen PigeonPod en het downloadt automatisch nieuwe afleveringen als audio of video, en genereert een met een wachtwoord beveiligde RSS-feed waarop elke podcastclient — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — zich direct kan abonneren.

In tegenstelling tot browserextensies of handmatige oplossingen, beheert PigeonPod de hele pijplijn op je eigen server: abonneren, downloaden via yt-dlp, transcoderen via ffmpeg, feedgeneratie en RSS-levering. Alle benodigde tools zijn gebundeld in de Docker-image — niets anders om te installeren of te configureren.