Homepage is een snel, veilig en zeer aanpasbaar applicatiedashboard dat dient als een centrale hub voor al je zelfgehoste services. Volledig geconfigureerd via YAML-bestanden, integreert het met Docker om automatisch actieve containers te detecteren, toont het live systeemstatistieken en servicestatus, en ondersteunt het meer dan 100 integraties van derden voor realtime datawidgets. De volledig statische architectuur betekent dat het direct laadt en minimale serverbronnen vereist.

Het implementeren van Homepage op je VPS met directe Docker-socket-toegang creëert een dynamisch, zelf-updatend dashboard dat je live-infrastructuur weerspiegelt — nieuwe containers verschijnen automatisch, waardoor je dashboard accuraat blijft naarmate je stack groeit, zonder handmatige herconfiguratie.