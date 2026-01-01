Implementeer Homepage met één-klik-installatie.
Modern, volledig statisch applicatiedashboard met automatische Docker-containerdetectie en meer dan 100 service-integraties.
Kies een VPS-plan voor Homepage
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Homepage kunt bouwen
Homepage is een snel, veilig en zeer aanpasbaar applicatiedashboard dat dient als een centrale hub voor al je zelfgehoste services. Volledig geconfigureerd via YAML-bestanden, integreert het met Docker om automatisch actieve containers te detecteren, toont het live systeemstatistieken en servicestatus, en ondersteunt het meer dan 100 integraties van derden voor realtime datawidgets. De volledig statische architectuur betekent dat het direct laadt en minimale serverbronnen vereist.
Het implementeren van Homepage op je VPS met directe Docker-socket-toegang creëert een dynamisch, zelf-updatend dashboard dat je live-infrastructuur weerspiegelt — nieuwe containers verschijnen automatisch, waardoor je dashboard accuraat blijft naarmate je stack groeit, zonder handmatige herconfiguratie.
Belangrijkste kenmerken van Homepage
Docker auto-detectie
Detecteert automatisch draaiende containers via de Docker-socket en voegt ze toe aan je dashboard zonder handmatige invoer.
100+ Serviceintegraties
Toon live gegevens van Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox en tientallen andere populaire zelfgehoste diensten direct op dashboardwidgets.
YAML-gebaseerde configuratie
Zet je volledige dashboardconfiguratie onder versiebeheer in YAML-bestanden, waardoor het eenvoudig wordt om deze te repliceren of te migreren tussen omgevingen.
Systeembronnenwidgets
Ingebouwde widgets tonen real-time CPU-, geheugen- en schijfgebruik, zodat je de serverstatus kunt controleren vanaf je startpagina.
Aangepaste CSS- en JS
Injecteer aangepaste CSS en JavaScript om de dashboardweergave aan te passen, meer dan de ingebouwde themamogelijkheden.
Waarom Homepage op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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