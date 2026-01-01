Suwayomi-Server is een zelfgehoste server voor het lezen van manga en stripboeken — een desktop-herschrijving van de populaire Android-app Tachiyomi. Het maakt verbinding met honderden mangabronnen via hetzelfde extensie-ecosysteem als Tachiyomi, waardoor je toegang krijgt tot een enorme bibliotheek aan titels via een overzichtelijke webinterface die toegankelijk is op elk apparaat. In tegenstelling tot cloudgebaseerde mangadiensten met beperkte catalogi en abonnementsmuren, draait Suwayomi volledig op je eigen server zonder doorlopende kosten.

Alle leesgeschiedenis, bibliotheekgegevens en downloads worden lokaal opgeslagen. Suwayomi ondersteunt automatische bibliotheekupdates, hoofdstukdownloads in CBZ-formaat, OPDS-catalogusondersteuning voor speciale e-reader-apps en een aanpasbare leeservaring — waardoor het een compleet zelfgehost platform is voor manga- en stripliefhebbers.