Implementeer Suwayomi met één-klik-installatie.
Zelfgehoste manga- en stripboekenserver die honderden Tachiyomi-bronnen naar elke webbrowser brengt.
Kies een VPS-plan voor Suwayomi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Suwayomi kunt bouwen
Suwayomi-Server is een zelfgehoste server voor het lezen van manga en stripboeken — een desktop-herschrijving van de populaire Android-app Tachiyomi. Het maakt verbinding met honderden mangabronnen via hetzelfde extensie-ecosysteem als Tachiyomi, waardoor je toegang krijgt tot een enorme bibliotheek aan titels via een overzichtelijke webinterface die toegankelijk is op elk apparaat. In tegenstelling tot cloudgebaseerde mangadiensten met beperkte catalogi en abonnementsmuren, draait Suwayomi volledig op je eigen server zonder doorlopende kosten.
Alle leesgeschiedenis, bibliotheekgegevens en downloads worden lokaal opgeslagen. Suwayomi ondersteunt automatische bibliotheekupdates, hoofdstukdownloads in CBZ-formaat, OPDS-catalogusondersteuning voor speciale e-reader-apps en een aanpasbare leeservaring — waardoor het een compleet zelfgehost platform is voor manga- en stripliefhebbers.
Belangrijkste kenmerken van Suwayomi
Honderden bronnen
Maak verbinding met honderden manga- en stripbronnen via het Tachiyomi extensie-ecosysteem, met sites in tientallen talen en genres.
Automatische bibliotheekupdates
Stel een update-interval in en Suwayomi controleert automatisch alle gevolgde series op nieuwe hoofdstukken, waardoor je bibliotheek up-to-date blijft zonder handmatig te vernieuwen.
Offline hoofdstukdownloads
Download hoofdstukken voor offline lezen, optioneel opgeslagen als CBZ-archieven die compatibel zijn met elke stripboeklezerapplicatie.
OPDS-catalogusondersteuning
De ingebouwde OPDS-catalogus laat e-reader apps zoals KOReader en Panels direct verbinding maken met jouw Suwayomi-bibliotheek voor lezen op speciale apparaten.
Browsergebaseerde lezer
Lees manga direct in de browser met een complete lezer die aangepaste lay-outs, weergavemodi voor pagina's en instellingen voor leesrichting ondersteunt.
Waarom Suwayomi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.