PentAGI is een volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetrationtesttaken uitvoert zonder constante menselijke supervisie. Het orkestreert gespecialiseerde AI-agenten — planners, onderzoekers, programmeurs en pentesters — die een doelwit analyseren, de juiste tools kiezen en deze uitvoeren binnen geïsoleerde Docker-containers om kwetsbaarheden te ontdekken en te valideren.

Koppel je eigen OpenAI-, Anthropic- of Google Gemini-sleutels en PentAGI stuurt de hele opdracht aan, van verkenning tot rapportage, met behulp van een doorzoekbare kennisbank die wordt ondersteund door een pgvector-database en een ingebouwde webscraper. Zelfhosting op je eigen VPS houdt gevoelige scangegevens, inloggegevens en bevindingen volledig op je infrastructuur in plaats van bij een beveiligingsdienst van derden.