Implementeer PentAGI met één klik installatie.
Volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetratietesttaken uitvoert vanaf één enkel zelfgehost dashboard.
Kies een VPS-plan voor PentAGI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PentAGI kunt bouwen
PentAGI is een volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetrationtesttaken uitvoert zonder constante menselijke supervisie. Het orkestreert gespecialiseerde AI-agenten — planners, onderzoekers, programmeurs en pentesters — die een doelwit analyseren, de juiste tools kiezen en deze uitvoeren binnen geïsoleerde Docker-containers om kwetsbaarheden te ontdekken en te valideren.
Koppel je eigen OpenAI-, Anthropic- of Google Gemini-sleutels en PentAGI stuurt de hele opdracht aan, van verkenning tot rapportage, met behulp van een doorzoekbare kennisbank die wordt ondersteund door een pgvector-database en een ingebouwde webscraper. Zelfhosting op je eigen VPS houdt gevoelige scangegevens, inloggegevens en bevindingen volledig op je infrastructuur in plaats van bij een beveiligingsdienst van derden.
Belangrijkste kenmerken van PentAGI
Autonome AI-agents
Planner, onderzoeker, codeur en pentesteragenten werken samen om volledige opdrachten uit te voeren zonder stapsgewijze menselijke input.
Breng je eigen LLM mee
Sluit OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek of lokale Ollama-modellen aan en wissel van provider wanneer je maar wilt.
Geïsoleerde tooluitvoering
Agents starten tijdelijke Docker-containers om beveiligingstools uit te voeren, waarbij elk commando gesandboxed blijft, weg van de host.
Vector kennisbank
Een gebundelde pgvector-database geeft agents langetermijngeheugen van bevindingen, doelen en eerdere stappen binnen een taak.
Ingebouwde webonderzoeksfunctie
Een geïntegreerde scraper en zoekconnectoren laten agenten exploits, adviezen en documentatie op aanvraag verzamelen.
Waarom PentAGI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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