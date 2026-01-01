Pastefy is een zelfgehost pastebin-platform dat ontwikkelaars en teams een privé, uitgebreid alternatief biedt voor openbare code-deelingsdiensten. Met syntax-highlighting voor meer dan 100 programmeertalen, mappenorganisatie voor snippet-verzamelingen, wachtwoordbeveiligde pastes en configureerbare vervalinstellingen, dekt het elk scenario voor het delen van code zonder gevoelige inhoud naar servers van derden te sturen. Een REST API maakt het programmatisch aanmaken van snippets mogelijk vanuit CI-pipelines, editors en automatiseringsscripts.

Door Pastefy op je VPS te hosten, blijven API-sleutels, databasegegevens, interne configuraties en bedrijfseigen logica volledig binnen je infrastructuur. Je elimineert de grootte- en snelheidslimieten van openbare pastebin-diensten en krijgt de mogelijkheid om aangepaste beleidsregels voor gegevensbewaring af te dwingen die voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van je organisatie.