Implementeer Pastefy met één-klik-installatie.
Zelfgehoste pastebin met syntax-highlighting voor meer dan 100 talen, mappenorganisatie, wachtwoordbeveiliging en een REST API voor programmatische toegang.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pastefy kunt bouwen
Pastefy is een zelfgehost pastebin-platform dat ontwikkelaars en teams een privé, uitgebreid alternatief biedt voor openbare code-deelingsdiensten. Met syntax-highlighting voor meer dan 100 programmeertalen, mappenorganisatie voor snippet-verzamelingen, wachtwoordbeveiligde pastes en configureerbare vervalinstellingen, dekt het elk scenario voor het delen van code zonder gevoelige inhoud naar servers van derden te sturen. Een REST API maakt het programmatisch aanmaken van snippets mogelijk vanuit CI-pipelines, editors en automatiseringsscripts.
Door Pastefy op je VPS te hosten, blijven API-sleutels, databasegegevens, interne configuraties en bedrijfseigen logica volledig binnen je infrastructuur. Je elimineert de grootte- en snelheidslimieten van openbare pastebin-diensten en krijgt de mogelijkheid om aangepaste beleidsregels voor gegevensbewaring af te dwingen die voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van je organisatie.
Belangrijkste kenmerken van Pastefy
Syntaxisaccentuering
Ondersteunt meer dan 100 programmeer- en opmaaktalen met nauwkeurige syntaxiskleuring, waardoor complexe code leesbaar wordt tijdens reviews, debugsessies en pair programming.
Wachtwoordbeveiligde berichten
Beveilig gevoelige fragmenten met een wachtwoord, zodat alleen bevoegde ontvangers inloggegevens, configuratiebestanden of bedrijfseigen code kunnen inzien die gedeeld wordt bij het oplossen van problemen.
Maporganisatie
Groepeer gerelateerde codefragmenten in mappen en onderhoud samengestelde verzamelingen van herbruikbare sjablonen, configuratievoorbeelden en referentie-implementaties.
Plakkenvervaldatum
Stel vervaltijden in zodat gevoelige debug-informatie, tijdelijke tokens en incidentlogboeken automatisch worden verwijderd zonder dat handmatige opschoning nodig is.
REST API-toegang
Maak en haal tekstfragmenten programmatisch op vanuit CI/CD-pijplijnen, editorplug-ins en automatiseringsscripts met een eenvoudige REST API.
Waarom Pastefy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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