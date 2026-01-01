Implementeer PeerTube met één klik.
Gefedereerd peer-to-peer-videoplatform voor het publiceren en delen van video's zonder afhankelijk te zijn van YouTube of centrale infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor PeerTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PeerTube kunt bouwen
PeerTube is een gratis, open-source, gefedereerd videohostingplatform gebouwd als een zelfsoeverein alternatief voor YouTube en Vimeo. Elke PeerTube-instantie is onafhankelijk maar onderling verbonden via het ActivityPub-protocol, zodat je kijkers kanalen kunnen volgen van elke andere PeerTube-server, terwijl elke video, reactie en abonnement leeft op de infrastructuur die jij beheert.
WebRTC peer-to-peer streaming laat kijkers bandbreedte met elkaar delen, zodat één populaire video je server niet laat crashen tijdens verkeerspieken. De gebundelde PostgreSQL, Redis en transcodering-pipeline draaien volledig op je VPS, waardoor makers en communities volledige eigendom hebben over hun content, publiek en moderatiebeleid — geen algoritmische feed, geen demonetisatie, geen adverteerdersintermediairs.
Belangrijkste kenmerken van PeerTube
Gefedereerd via ActivityPub
Kijkers van elke PeerTube-, Mastodon- of andere ActivityPub-instantie kunnen je kanaal volgen, reageren en video's delen binnen de Fediverse.
Peer-to-peer streaming
Browsergebaseerde WebRTC vermindert de serverbandbreedte door kijkers videobrokken te laten delen, zodat een virale upload je VPS niet laat crashen.
Ingebouwde transcodering
Automatische transcodering genereert meerdere kwaliteitsniveaus voor elke upload — 240p tot 4K — zonder externe transcoderingdiensten.
Livestreaming en RTMP
Stream live vanaf OBS of elke RTMP-compatibele encoder rechtstreeks naar je PeerTube-kanaal met opname en herhalingen.
Kanaal- en afspeellijstbeheer
Organiseer video's in kanalen, afspeellijsten en series met aangepaste miniaturen, beschrijvingen en machtigingen voor medewerkers.
Open API en insluitingen
Sluit overal video's in met een iframe in één regel en integreer met externe tools via een volledig gedocumenteerde REST API.
Waarom PeerTube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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