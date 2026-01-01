Moderne DAG-gebaseerde werkstroomplanner met een web-UI voor het beheren van cron-taken en taakpijplijnen.
Kies een VPS-plan voor Dagu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dagu kunt bouwen
Dagu is een krachtige open-source workflowplanner die traditionele cronjobs vervangt door directed acyclic graph (DAG) pijplijnen die worden beheerd via een overzichtelijke webinterface. Definieer workflows in eenvoudige YAML-bestanden met stappen die shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's en meer kunnen uitvoeren — allemaal met ingebouwde afhankelijkheidsketens, herhalingen en voorwaardelijke logica.
Dagu zelf hosten op je eigen VPS geeft je een single-binary scheduler zonder databaseafhankelijkheden. Bestandsgebaseerde opslag houdt de zaken eenvoudig terwijl de web-UI realtime uitvoeringsmonitoring, logboekweergave en handmatige triggerbediening biedt. Deze implementatie omvat ingebouwde authenticatie en permanente opslag voor workflowdefinities en uitvoeringsgeschiedenis.
Belangrijkste kenmerken van Dagu
DAG-workfloweditor
Definieer taakafhankelijkheden als gerichte acyclische grafieken in YAML met parallelle uitvoering, conditionele vertakking en herhalingslogica.
Ingebouwde staptypes
Voer shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's, SSH-commando's en S3-bewerkingen uit als native staptypen.
Realtime monitoring
Bekijk de voortgang van de workflowuitvoering realtime via de web-UI met stapniveaustatus, logs en timinginformatie.
Cron-planning
Plan workflows met cron-expressies en beheer alle geplande taken vanaf één dashboard.
AI-agentintegratie
Voer AI-codeeragents zoals Claude Code, Codex en Copilot uit als workflowstappen met ingebouwde harness-ondersteuning.
Waarom Dagu op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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