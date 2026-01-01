Dagu is een krachtige open-source workflowplanner die traditionele cronjobs vervangt door directed acyclic graph (DAG) pijplijnen die worden beheerd via een overzichtelijke webinterface. Definieer workflows in eenvoudige YAML-bestanden met stappen die shell-commando's, Docker-containers, HTTP-verzoeken, SQL-query's en meer kunnen uitvoeren — allemaal met ingebouwde afhankelijkheidsketens, herhalingen en voorwaardelijke logica.

Dagu zelf hosten op je eigen VPS geeft je een single-binary scheduler zonder databaseafhankelijkheden. Bestandsgebaseerde opslag houdt de zaken eenvoudig terwijl de web-UI realtime uitvoeringsmonitoring, logboekweergave en handmatige triggerbediening biedt. Deze implementatie omvat ingebouwde authenticatie en permanente opslag voor workflowdefinities en uitvoeringsgeschiedenis.