Moodist is een open-source omgevingsgeluidsmixer waarmee je samengestelde geluidslandschappen over elkaar heen kunt leggen om de perfecte audio-omgeving te creëren voor focus, ontspanning of creatief werk. Met 84 zorgvuldig geselecteerde geluiden — van regen en bosgeluiden tot koffiehuisgeluid en varianten van witte ruis — kun je aangepaste mixen samenstellen die zijn afgestemd op je stemming of taak en deze opslaan als presets om later opnieuw toe te passen.

Naast het mixen van geluiden bundelt Moodist een reeks productiviteitstools direct in de interface: een Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en kladblok. Mixen kunnen worden gedeeld via een URL, zodat collega's of vrienden naar hetzelfde geluidslandschap kunnen luisteren. Zelf-hosting geeft je een privé, altijd beschikbare instantie op je eigen VPS, zonder afhankelijk te zijn van een dienst van derden.