Implementeer Moodist met één klik.
Open-source omgevingsgeluidsmixer met 84 samengestelde soundscapes en ingebouwde productiviteitstools voor focus en ontspanning.
Kies een VPS-plan voor Moodist
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Moodist kunt bouwen
Moodist is een open-source omgevingsgeluidsmixer waarmee je samengestelde geluidslandschappen over elkaar heen kunt leggen om de perfecte audio-omgeving te creëren voor focus, ontspanning of creatief werk. Met 84 zorgvuldig geselecteerde geluiden — van regen en bosgeluiden tot koffiehuisgeluid en varianten van witte ruis — kun je aangepaste mixen samenstellen die zijn afgestemd op je stemming of taak en deze opslaan als presets om later opnieuw toe te passen.
Naast het mixen van geluiden bundelt Moodist een reeks productiviteitstools direct in de interface: een Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en kladblok. Mixen kunnen worden gedeeld via een URL, zodat collega's of vrienden naar hetzelfde geluidslandschap kunnen luisteren. Zelf-hosting geeft je een privé, altijd beschikbare instantie op je eigen VPS, zonder afhankelijk te zijn van een dienst van derden.
Belangrijkste kenmerken van Moodist
Gelaagde geluidsmixing
Combineer meerdere omgevingsgeluiden tegelijkertijd en pas individuele volumeniveaus aan om een gepersonaliseerde soundscape te creëren.
Productiviteitssuite
Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en notitieblok zijn allemaal ingebouwd in dezelfde interface — geen aparte apps nodig.
Deelbare mixen
Exporteer je huidige soundscape als een URL, zodat teamgenoten of vrienden direct dezelfde mix kunnen laden en beluisteren.
Voorinstellingenbeheer
Sla je favoriete soundscapes op, geef ze een naam en laad ze opnieuw, zodat je met één klik terugkeert naar de juiste omgeving.
Progressieve Web App
Installeer Moodist op je startscherm voor offline toegang en een native-app-ervaring op zowel desktop- als mobiele apparaten.
Waarom Moodist op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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