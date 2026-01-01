SillyTavern is een open-source lokale interface die power users laat chatten met AI-personages via vrijwel elke belangrijke LLM-backend, inclusief OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI en lokaal gehoste modellen. In tegenstelling tot leverancierspecifieke chat-apps richt het zich op karaktergedreven gesprekken, langdurige rollenspellen en creatief schrijven, met diepgaande controle over prompts, samplingparameters en contextbeheer.

Door SillyTavern zelf te hosten op je eigen VPS blijven al je chatlogs, personagekaarten en lorebooks privé voor je account, kun je vrijelijk van provider wisselen en worden de gesprekslimieten en inhoudsfilters verwijderd die door gehoste alternatieven worden opgelegd. API-sleutels voor externe modellen blijven op je server in plaats van te worden geplakt in een UI van derden.