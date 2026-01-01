Implementeer SillyTavern met één-klik-installatie.
LLM-frontend voor gevorderde gebruikers die tientallen tekst-, beeld- en spraak-AI-backends verenigt in één enkele chatinterface.
Kies een VPS-plan voor SillyTavern
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SillyTavern kunt bouwen
SillyTavern is een open-source lokale interface die power users laat chatten met AI-personages via vrijwel elke belangrijke LLM-backend, inclusief OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI en lokaal gehoste modellen. In tegenstelling tot leverancierspecifieke chat-apps richt het zich op karaktergedreven gesprekken, langdurige rollenspellen en creatief schrijven, met diepgaande controle over prompts, samplingparameters en contextbeheer.
Door SillyTavern zelf te hosten op je eigen VPS blijven al je chatlogs, personagekaarten en lorebooks privé voor je account, kun je vrijelijk van provider wisselen en worden de gesprekslimieten en inhoudsfilters verwijderd die door gehoste alternatieven worden opgelegd. API-sleutels voor externe modellen blijven op je server in plaats van te worden geplakt in een UI van derden.
Belangrijkste kenmerken van SillyTavern
Multi-backend-ondersteuning
Verbind OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI en lokale modelservers via één interface zonder te hoeven schakelen tussen aparte clients per provider.
Karakterkaarten
Importeer, bewerk en deel PNG-ingebedde karakterkaarten met persona's, voorbeeldige dialogen en persoonlijkheidskenmerken die zorgen voor consistente in-karakter reacties.
Groepschats
Voer gesprekken met meerdere AI-personages in één thread, met een configureerbare beurtvolgorde en generatie-instellingen per personage voor vertakkende verhaallijnen.
Wereldinfo en loreboeken
Injecteer achtergrondinformatie, locatiegegevens en terugkerende feiten in de prompt alleen wanneer relevante trefwoorden verschijnen, om contextvensters efficiënt te houden bij lange verhalen.
Extensie-ecosysteem
Integreer afbeeldingsgeneratie via Stable Diffusion of ComfyUI, tekst-naar-spraak stemmen, samenvatten, vectoropslag en tientallen community-extensies.
Volledige promptcontrole
Bewerk systeemprompts, instructiesjablonen, samplerparameters en contextopmaak direct, en biedt gevorderde gebruikers dezelfde controle als die ze zouden krijgen van een ruwe API.
Waarom SillyTavern op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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