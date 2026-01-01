Implementeer Databag met één klik installatie.
Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie, audio-/videogesprekken en topic-gebaseerde gespreksdraden.
Kies een VPS-plan voor Databag
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Databag kunt bouwen
Databag is een zelfgehost, gefedereerd berichtenplatform dat gedecentraliseerde communicatie biedt aan individuen en kleine gemeenschappen zonder afhankelijk te zijn van bedrijfsservers of blockchain-infrastructuur. Je identiteit werkt via publieke en privésleutels, waardoor accounts niet gebonden zijn aan een specifiek hostingdomein — gebruikers op verschillende Databag-nodes kunnen vrij met elkaar communiceren, vergelijkbaar met hoe e-mailfederatie werkt.
Het platform ondersteunt end-to-end encryptie voor beveiligde onderwerpen, audio- en videogesprekken, pushmeldingen voor mobiele apparaten en de organisatie van berichten per onderwerp. Zelf hosten op je VPS betekent dat alle gesprekken, belgeschiedenis en contactgegevens volledig binnen je eigen infrastructuur blijven, met een onbeperkt aantal accounts per node en zonder kosten per gebruiker — waardoor het ideaal is voor gezinnen, vriendengroepen en kleine organisaties die moderne berichtenuitwisseling willen zonder tussenkomst van bedrijven.
Belangrijkste kenmerken van Databag
Gefedereerde Berichtendienst
Accounts op verschillende Databag-nodes kunnen direct communiceren, waardoor een gedecentraliseerd netwerk ontstaat waarin geen enkele server alle gesprekken beheert.
End-to-end encryptie
Verzegelde onderwerpen gebruiken client-side encryptie, zodat de inhoud van berichten privé is, zelfs voor de serverbeheerder die de node host.
Audio & Videobellen
Ingebouwde belfunctie maakt een aparte videoconferentietool overbodig voor gemeenschappen die Databag al gebruiken voor berichten.
Themagebaseerde threads
Organiseert gesprekken op basis van onderwerp in plaats van contactpersoon, waardoor het eenvoudig is om discussies gericht en doorzoekbaar te houden binnen een community.
Onbeperkte accounts
Elke node ondersteunt zoveel accounts als nodig is zonder extra kosten, waardoor het voordelig is om berichtenverkeer te hosten voor een heel huishouden of een hele organisatie.
Waarom Databag op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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