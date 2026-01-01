Databag is een zelfgehost, gefedereerd berichtenplatform dat gedecentraliseerde communicatie biedt aan individuen en kleine gemeenschappen zonder afhankelijk te zijn van bedrijfsservers of blockchain-infrastructuur. Je identiteit werkt via publieke en privésleutels, waardoor accounts niet gebonden zijn aan een specifiek hostingdomein — gebruikers op verschillende Databag-nodes kunnen vrij met elkaar communiceren, vergelijkbaar met hoe e-mailfederatie werkt.

Het platform ondersteunt end-to-end encryptie voor beveiligde onderwerpen, audio- en videogesprekken, pushmeldingen voor mobiele apparaten en de organisatie van berichten per onderwerp. Zelf hosten op je VPS betekent dat alle gesprekken, belgeschiedenis en contactgegevens volledig binnen je eigen infrastructuur blijven, met een onbeperkt aantal accounts per node en zonder kosten per gebruiker — waardoor het ideaal is voor gezinnen, vriendengroepen en kleine organisaties die moderne berichtenuitwisseling willen zonder tussenkomst van bedrijven.