Tot wel 69% korting op Databag

Implementeer Databag met één klik installatie.

Zelfgehoste, gefedereerde messenger met end-to-end encryptie, audio-/videogesprekken en topic-gebaseerde gespreksdraden.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer Databag met één klik installatie.

Kies een VPS-plan voor Databag

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Databag kunt bouwen

Databag is een zelfgehost, gefedereerd berichtenplatform dat gedecentraliseerde communicatie biedt aan individuen en kleine gemeenschappen zonder afhankelijk te zijn van bedrijfsservers of blockchain-infrastructuur. Je identiteit werkt via publieke en privésleutels, waardoor accounts niet gebonden zijn aan een specifiek hostingdomein — gebruikers op verschillende Databag-nodes kunnen vrij met elkaar communiceren, vergelijkbaar met hoe e-mailfederatie werkt.

Het platform ondersteunt end-to-end encryptie voor beveiligde onderwerpen, audio- en videogesprekken, pushmeldingen voor mobiele apparaten en de organisatie van berichten per onderwerp. Zelf hosten op je VPS betekent dat alle gesprekken, belgeschiedenis en contactgegevens volledig binnen je eigen infrastructuur blijven, met een onbeperkt aantal accounts per node en zonder kosten per gebruiker — waardoor het ideaal is voor gezinnen, vriendengroepen en kleine organisaties die moderne berichtenuitwisseling willen zonder tussenkomst van bedrijven.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Databag

Gefedereerde Berichtendienst

Accounts op verschillende Databag-nodes kunnen direct communiceren, waardoor een gedecentraliseerd netwerk ontstaat waarin geen enkele server alle gesprekken beheert.

End-to-end encryptie

Verzegelde onderwerpen gebruiken client-side encryptie, zodat de inhoud van berichten privé is, zelfs voor de serverbeheerder die de node host.

Audio & Videobellen

Ingebouwde belfunctie maakt een aparte videoconferentietool overbodig voor gemeenschappen die Databag al gebruiken voor berichten.

Themagebaseerde threads

Organiseert gesprekken op basis van onderwerp in plaats van contactpersoon, waardoor het eenvoudig is om discussies gericht en doorzoekbaar te houden binnen een community.

Onbeperkte accounts

Elke node ondersteunt zoveel accounts als nodig is zonder extra kosten, waardoor het voordelig is om berichtenverkeer te hosten voor een heel huishouden of een hele organisatie.

Waarom Databag op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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