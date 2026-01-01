Implementeer HedgeDoc met een één-klik-installatie.
Open-source realtime samenwerkende Markdown-editor voor teams om samen documenten te schrijven, te beoordelen en te delen.
Kies een VPS-plan voor HedgeDoc
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HedgeDoc kunt bouwen
HedgeDoc is een open-source Markdown-editor voor samenwerking waarin meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document kunnen schrijven en bewerken, met live-cursormarkering en directe synchronisatie. Naast basis-Markdown ondersteunt het ingebedde diagrammen via Mermaid en PlantUML, wiskundige formules via KaTeX, codeblokken met syntaxismarkering voor meer dan 100 talen, en een presentatiemodus die elke notitie omzet in een diavoorstelling.
Door HedgeDoc zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige documentatie, interne architectuurbeslissingen en bedrijfseigen notities binnen je eigen infrastructuur — geen kosten per gebruiker, geen toegang tot gegevens door derden, en volledige controle over authenticatiemethoden, waaronder LDAP, OAuth en SAML voor bedrijfsomgevingen.
Belangrijkste kenmerken van HedgeDoc
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken hetzelfde document tegelijkertijd met live cursorposities en directe updates, waardoor externe teams gesynchroniseerd blijven zonder samenvoegingsconflicten.
Diagrammen & Wiskunde
Sluit Mermaid-, Graphviz- en PlantUML-diagrammen in naast KaTeX wiskundige uitdrukkingen direct in Markdown, waardoor HedgeDoc ideaal is voor technische en academische documentatie.
Presentatiemodus
Converteer elk Markdown-document met één klik naar een presentatie, waardoor aparte presentatiesoftware voor interne presentaties en demo's overbodig wordt.
Flexibele Rechten
Stel documenten in op openbaar, beveiligd of privé en bepaal wie ze kan bekijken, erop kan reageren of bewerken — van openbare communitywiki's tot vertrouwelijke interne specificaties.
Enterprise Auth-ondersteuning
Integreer met LDAP, OAuth-providers, SAML en lokale accounts, zodat teams kunnen inloggen met bestaande bedrijfsgegevens zonder afzonderlijke wachtwoorden te hoeven beheren.
Waarom HedgeDoc op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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