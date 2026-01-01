HedgeDoc is een open-source Markdown-editor voor samenwerking waarin meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document kunnen schrijven en bewerken, met live-cursormarkering en directe synchronisatie. Naast basis-Markdown ondersteunt het ingebedde diagrammen via Mermaid en PlantUML, wiskundige formules via KaTeX, codeblokken met syntaxismarkering voor meer dan 100 talen, en een presentatiemodus die elke notitie omzet in een diavoorstelling.

Door HedgeDoc zelf te hosten op je VPS blijven gevoelige documentatie, interne architectuurbeslissingen en bedrijfseigen notities binnen je eigen infrastructuur — geen kosten per gebruiker, geen toegang tot gegevens door derden, en volledige controle over authenticatiemethoden, waaronder LDAP, OAuth en SAML voor bedrijfsomgevingen.