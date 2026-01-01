Implementeer Readyset met één-klik-installatie.
Wire-compatibele cachinglaag die voor Postgres en MySQL zit om query's te versnellen en leesverkeer te schalen.
Kies een VPS-plan voor Readyset
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Readyset kunt bouwen
Readyset is een gedeeltelijke streaming SQL-cache die zich bevindt tussen je applicatie en een bestaande Postgres- of MySQL-database. Het spreekt het native wire-protocol, zodat applicaties verbinding maken met hun huidige driver en verbindingsreeks — geen codewijzigingen, geen ORM-herschrijvingen, geen aparte cache-invalidatielogica om te onderhouden.
Onder de motorkap gebruikt Readyset incrementeel view-onderhoud om gecachete queryresultaten up-to-date te houden naarmate de onderliggende tabellen veranderen, waardoor de problemen met veroudering en cache-stampede van traditionele key-value caches zoals Redis of Memcached worden geëlimineerd. Zelf-hosting op een VPS houdt queryverkeer en gegevens op infrastructuur die jij beheert, terwijl de kosten per query van beheerde cachingdiensten worden geëlimineerd.
Belangrijkste kenmerken van Readyset
Protocolcompatibele proxy
Integreert tussen applicaties en Postgres of MySQL zonder driverwijzigingen, ORM-herschrijvingen of nieuwe clientbibliotheken om te leren.
Incrementeel weergaveonderhoud
Gecachete zoekresultaten worden ter plekke bijgewerkt wanneer upstream tabellen veranderen, zodat leesbewerkingen actueel blijven zonder handmatige cache-invalidatie of TTL-gokwerk.
Expliciete querycaching
Je kiest welke SELECT-statements je wilt cachen met een CREATE CACHE-statement, waardoor je nauwkeurige controle krijgt over het geheugengebruik en wat er wordt versneld.
Ingebouwd Grafana-dashboard
Gebundelde Grafana-instantie plus Prometheus-exporter toont gecachte querytellingen, hitpercentages en replicatievertraging vanaf het moment dat de stack start.
Leesdoorvoer-uitschaling
Zware leesworkloads belasten het Readyset-geheugen in plaats van de primaire database te overbelasten, waardoor de upstream vrijkomt voor schrijf- en analysebewerkingen.
Postgres en MySQL pariteit
Eén enkele binary ondersteunt beide engines, dus dezelfde caching-workflow is van toepassing ongeacht of je applicatie communiceert met PostgreSQL of MySQL via het netwerk.
Waarom Readyset op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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