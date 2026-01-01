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Wire-compatibele cachinglaag die voor Postgres en MySQL zit om query's te versnellen en leesverkeer te schalen.

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2 vCPU cores
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8 TB bandbreedte
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10,99/mnd
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Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Readyset kunt bouwen

Readyset is een gedeeltelijke streaming SQL-cache die zich bevindt tussen je applicatie en een bestaande Postgres- of MySQL-database. Het spreekt het native wire-protocol, zodat applicaties verbinding maken met hun huidige driver en verbindingsreeks — geen codewijzigingen, geen ORM-herschrijvingen, geen aparte cache-invalidatielogica om te onderhouden.

Onder de motorkap gebruikt Readyset incrementeel view-onderhoud om gecachete queryresultaten up-to-date te houden naarmate de onderliggende tabellen veranderen, waardoor de problemen met veroudering en cache-stampede van traditionele key-value caches zoals Redis of Memcached worden geëlimineerd. Zelf-hosting op een VPS houdt queryverkeer en gegevens op infrastructuur die jij beheert, terwijl de kosten per query van beheerde cachingdiensten worden geëlimineerd.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Readyset

Protocolcompatibele proxy

Integreert tussen applicaties en Postgres of MySQL zonder driverwijzigingen, ORM-herschrijvingen of nieuwe clientbibliotheken om te leren.

Incrementeel weergaveonderhoud

Gecachete zoekresultaten worden ter plekke bijgewerkt wanneer upstream tabellen veranderen, zodat leesbewerkingen actueel blijven zonder handmatige cache-invalidatie of TTL-gokwerk.

Expliciete querycaching

Je kiest welke SELECT-statements je wilt cachen met een CREATE CACHE-statement, waardoor je nauwkeurige controle krijgt over het geheugengebruik en wat er wordt versneld.

Ingebouwd Grafana-dashboard

Gebundelde Grafana-instantie plus Prometheus-exporter toont gecachte querytellingen, hitpercentages en replicatievertraging vanaf het moment dat de stack start.

Leesdoorvoer-uitschaling

Zware leesworkloads belasten het Readyset-geheugen in plaats van de primaire database te overbelasten, waardoor de upstream vrijkomt voor schrijf- en analysebewerkingen.

Postgres en MySQL pariteit

Eén enkele binary ondersteunt beide engines, dus dezelfde caching-workflow is van toepassing ongeacht of je applicatie communiceert met PostgreSQL of MySQL via het netwerk.

Waarom Readyset op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

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Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

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Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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