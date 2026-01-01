Quickwit is een open source gedistribueerde zoekmachine, geschreven in Rust en speciaal gebouwd voor logbeheer, gedistribueerde tracing en observability-workloads op elke schaal. Het ontkoppelt rekenkracht van opslag, door gegevens rechtstreeks naar objectopslag te indexeren, zodat teams maanden of jaren aan telemetrie online kunnen houden voor een fractie van de kosten van traditionele logstacks.

Quickwit zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je observability-pipeline, native OpenTelemetry- en Jaeger-compatibiliteit, en een Grafana-gegevensbron — zonder prijs per host, retentiebeperkingen of vendor lock-in, gekoppeld aan SaaS observability-platforms.