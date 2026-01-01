Implementeer Quickwit met één klik.
Cloud-native zoekmachine voor observeerbaarheid — een open-source alternatief voor Datadog, Elasticsearch, Loki en Tempo.
Kies een VPS-plan voor Quickwit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Quickwit kunt bouwen
Quickwit is een open source gedistribueerde zoekmachine, geschreven in Rust en speciaal gebouwd voor logbeheer, gedistribueerde tracing en observability-workloads op elke schaal. Het ontkoppelt rekenkracht van opslag, door gegevens rechtstreeks naar objectopslag te indexeren, zodat teams maanden of jaren aan telemetrie online kunnen houden voor een fractie van de kosten van traditionele logstacks.
Quickwit zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je observability-pipeline, native OpenTelemetry- en Jaeger-compatibiliteit, en een Grafana-gegevensbron — zonder prijs per host, retentiebeperkingen of vendor lock-in, gekoppeld aan SaaS observability-platforms.
Belangrijkste kenmerken van Quickwit
OpenTelemetry-native
Neem logboeken en traces rechtstreeks op via OTLP gRPC en HTTP zonder sidecars of schemamapping, en vraag ze vervolgens binnen enkele seconden op.
Jaeger compatibel
De direct te gebruiken Jaeger gRPC API laat bestaande Jaeger UI en clients Quickwit-ondersteunde traces opvragen zonder enige applicatiewijzigingen.
Subseconde zoeken
Tantivy-aangedreven indexering levert full-text en gestructureerde zoekopdrachten over terabytes aan logs en spans met reacties met lage latentie.
Objectopslagbackend
Indexeert data direct naar S3-compatibele opslag, zodat retentie goedkoop en elastisch is — bewaar maanden aan telemetrie zonder dure SSD's.
Grafana databron
Officiële Grafana-plugin maakt van Quickwit een eersteklas bron voor logs en traces naast Prometheus- en Loki-dashboards.
Schemaloze inname
Dynamische mapping laat je semi-gestructureerde JSON opnemen zonder vooraf een schema te definiëren, met optionele strikte schema's wanneer je ze nodig hebt.
Waarom Quickwit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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