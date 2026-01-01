WPS Office is een uitgebreide kantoorproductiviteitssuite die Writer, Spreadsheets, Presentation en PDF-bewerkingstools omvat. Het wordt geleverd als een via de browser toegankelijke desktopapplicatie via KasmVNC-streaming, waardoor je een volledige kantooromgeving krijgt vanaf elk apparaat zonder lokaal software te installeren.

Zelf-hosting van WPS Office op een VPS biedt een persistente werkruimte waarbij je documenten altijd beschikbaar zijn via een veilige URL. WPS Office heeft een hoge compatibiliteit met Microsoft Office-formaten — DOCX, XLSX en PPTX — waardoor het een praktische kantoorproductiviteitssuite is voor het werken met bestanden van collega's die Microsoft Office gebruiken.