Implementeer WPS Office met één-klik installatie.
Volledig uitgerust kantoorpakket met Writer, Spreadsheet en Presentation, toegankelijk vanuit elke browser via jouw VPS.
Kies een VPS-plan voor WPS Office
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WPS Office kunt bouwen
WPS Office is een uitgebreide kantoorproductiviteitssuite die Writer, Spreadsheets, Presentation en PDF-bewerkingstools omvat. Het wordt geleverd als een via de browser toegankelijke desktopapplicatie via KasmVNC-streaming, waardoor je een volledige kantooromgeving krijgt vanaf elk apparaat zonder lokaal software te installeren.
Zelf-hosting van WPS Office op een VPS biedt een persistente werkruimte waarbij je documenten altijd beschikbaar zijn via een veilige URL. WPS Office heeft een hoge compatibiliteit met Microsoft Office-formaten — DOCX, XLSX en PPTX — waardoor het een praktische kantoorproductiviteitssuite is voor het werken met bestanden van collega's die Microsoft Office gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van WPS Office
Volledig kantoorpakket
Bevat Writer (tekstverwerker), Spreadsheets (Excel-compatibel), Presentatie (PowerPoint-compatibel) en PDF-tools in één pakket.
Browsergebaseerde toegang
Krijg toegang tot de volledige WPS Office-desktop vanuit elke browser via KasmVNC zonder software te installeren op je lokale apparaat.
Microsoft Office-compatibel
Open, bewerk en sla DOCX-, XLSX- en PPTX-bestanden op met behoud van hoge kwaliteit om compatibel te blijven met Microsoft Office-gebruikers.
PDF-bewerking
Bekijk, annoteer en bewerk PDF-documenten direct in WPS Office zonder eerst naar een andere indeling te converteren.
Persistente documentopslag
Documenten en instellingen blijven behouden tussen sessies op je VPS, zodat je werkruimte altijd precies is zoals je die hebt achtergelaten.
Waarom WPS Office op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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