Implementeer TubeSync met één-klik-installatie.
Automatisch YouTube-kanalen en afspeellijsten synchroniseren en downloaden naar je VPS, als een PVR voor online video.
Kies een VPS-plan voor TubeSync
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TubeSync kunt bouwen
TubeSync is een zelfgehoste PVR-achtige tool voor YouTube die kanalen en afspeellijsten in de gaten houdt en automatisch nieuwe video's downloadt zodra ze worden gepubliceerd. Het werkt als een DVR voor online content, waardoor je mediabibliotheek up-to-date blijft zonder handmatige tussenkomst.
TubeSync zelf hosten op een VPS betekent dat downloads continu op de achtergrond draaien terwijl je apparaten uitstaan. Het integreert met Plex- en Jellyfin-mediaservers, verwerkt automatisch metadata en thumbnails, en ondersteunt zoekwoordfiltering en kwaliteitslimieten om opslagruimte te besparen.
Belangrijkste kenmerken van TubeSync
Automatische kanaalsynchronisatie
Bewaak YouTube-kanalen en afspeellijsten en download automatisch nieuwe video's zodra ze zijn gepubliceerd.
Plex & Jellyfin integratie
Gedownloade video's worden georganiseerd met de juiste metadata en miniaturen voor naadloze import in Plex- of Jellyfin-bibliotheken.
Kwaliteitscontrole
Stel maximale resolutieafsnijdingen en formaatvoorkeuren in om de videokwaliteit af te wegen tegen de beschikbare opslagruimte.
Zoekwoordfiltering
Filter welke video's je wilt downloaden op basis van trefwoorden in de titel, en sluit inhoud uit die niet bij jouw interesses past.
Waarom TubeSync op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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