TubeSync is een zelfgehoste PVR-achtige tool voor YouTube die kanalen en afspeellijsten in de gaten houdt en automatisch nieuwe video's downloadt zodra ze worden gepubliceerd. Het werkt als een DVR voor online content, waardoor je mediabibliotheek up-to-date blijft zonder handmatige tussenkomst.

TubeSync zelf hosten op een VPS betekent dat downloads continu op de achtergrond draaien terwijl je apparaten uitstaan. Het integreert met Plex- en Jellyfin-mediaservers, verwerkt automatisch metadata en thumbnails, en ondersteunt zoekwoordfiltering en kwaliteitslimieten om opslagruimte te besparen.