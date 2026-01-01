Implementeer Maybe met één-klik installatie.
Open-source applicatie voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer die je financiële gegevens volledig op je server bewaart.
Kies een VPS-plan voor Maybe
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maybe kunt bouwen
Maybe is een volledig open-source platform voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, oorspronkelijk gebouwd als een door durfkapitaal gesteunde startup en later uitgebracht onder AGPLv3. Het consolideert bankrekeningen, beleggingsportefeuilles, vastgoed en verplichtingen in één dashboard met het bijhouden van nettovermogen, transactiecategorisatie en budgetplanning. Optionele OpenAI-integratie voegt door AI aangedreven financiële inzichten toe zonder deze verplicht te stellen.
Maybe implementeren op je eigen VPS betekent dat je gevoelige financiële gegevens nooit via servers van derden gaan, je terugkerende SaaS-kosten vermijdt en je volledige export- en aanpassingsmogelijkheden behoudt die commerciële platforms beperken.
Belangrijkste kenmerken van Maybe
Vermogen bijhouden
Bundel alle accounts en activa in één dashboard met historische trends en multivaluta-ondersteuning.
Beleggingsportefeuille
Monitor aandelen, crypto en andere investeringen met automatische synchronisatie van grote makelaars en realtime updates.
Transactiecategorisatie
Slimme regels en optionele AI-gestuurde automatisering categoriseren uitgaven, zodat budgetten nauwkeurig blijven zonder handmatige inspanning.
Volledige gegevensprivacy
Financiële gegevens staan alleen op jouw VPS — geen toegang van derden, geen reclameanalyse, geen SaaS-abonnementskosten.
AI Financiële Inzichten
Gebruik je eigen OpenAI API-key om gespreksgericht financieel advies en geautomatiseerde categorisatiesuggesties te ontgrendelen.
Waarom Maybe op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.