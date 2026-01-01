Maybe is een volledig open-source platform voor persoonlijke financiën en vermogensbeheer, oorspronkelijk gebouwd als een door durfkapitaal gesteunde startup en later uitgebracht onder AGPLv3. Het consolideert bankrekeningen, beleggingsportefeuilles, vastgoed en verplichtingen in één dashboard met het bijhouden van nettovermogen, transactiecategorisatie en budgetplanning. Optionele OpenAI-integratie voegt door AI aangedreven financiële inzichten toe zonder deze verplicht te stellen.

Maybe implementeren op je eigen VPS betekent dat je gevoelige financiële gegevens nooit via servers van derden gaan, je terugkerende SaaS-kosten vermijdt en je volledige export- en aanpassingsmogelijkheden behoudt die commerciële platforms beperken.