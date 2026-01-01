Implementeer Gogs met één-klik installatie.
Pijnloze zelfgehoste Git-dienst geschreven in Go — lichtgewicht, snel en eenvoudig te draaien op elke server.
Kies een VPS-plan voor Gogs
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gogs kunt bouwen
Gogs (Go Git Service) is een zelfgehoste Git-service gebouwd voor eenvoud en minimaal resourcegebruik. Geschreven in Go, biedt het repositorybeheer, issue-tracking, wiki-ondersteuning en teamorganisatie via een overzichtelijke webinterface, en werkt het efficiënt, zelfs op kleine VPS-instances.
Door Gogs zelf te hosten, blijft je broncode op infrastructuur die je bezit, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van externe hostingplatforms. Deze implementatie koppelt Gogs aan PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en omvat SSH-poortdoorsturing voor standaard Git push- en pull-workflows.
Belangrijkste kenmerken van Gogs
Git-repositoryhosting
Volledig repositorybeheer met branch-browsing, commitgeschiedenis en merge request-workflows in een eenvoudige webinterface.
Probleemregistratie
Ingebouwde probleemtracker met labels, mijlpalen en toewijzing houdt projectwerk georganiseerd naast de code.
SSH en HTTPS Git-toegang
Ontwikkelaars pushen en pullen via SSH of HTTPS met standaard Git-clients zonder workflowwijzigingen.
Minimaal bronnengebruik
Gogs draait op lichtgewicht hardware, waardoor het een praktische Git-hostingkeuze is voor kleine servers en thuislabs.
Webhook-integraties
Webhook-ondersteuning activeert CI/CD-systemen en externe services bij push-events voor geautomatiseerde build- en implementatiepijplijnen.
Waarom Gogs op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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