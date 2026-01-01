Gogs (Go Git Service) is een zelfgehoste Git-service gebouwd voor eenvoud en minimaal resourcegebruik. Geschreven in Go, biedt het repositorybeheer, issue-tracking, wiki-ondersteuning en teamorganisatie via een overzichtelijke webinterface, en werkt het efficiënt, zelfs op kleine VPS-instances.

Door Gogs zelf te hosten, blijft je broncode op infrastructuur die je bezit, zonder kosten per gebruiker en zonder afhankelijkheid van externe hostingplatforms. Deze implementatie koppelt Gogs aan PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en omvat SSH-poortdoorsturing voor standaard Git push- en pull-workflows.