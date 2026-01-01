Implementeer PrestaShop met één klik.
Krachtig open-source e-commerceplatform dat wereldwijd meer dan 300.000 webshops aandrijft met volledig productbeheer, betalingen en meertalige ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor PrestaShop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrestaShop kunt bouwen
PrestaShop is een volledig uitgerust open-source e-commerceplatform dat wordt gebruikt door webwinkeliers in meer dan 190 landen. Het biedt alles wat je nodig hebt om een professionele webshop direct te runnen: productcatalogusbeheer, orderverwerking, geïntegreerde betaalgateways (PayPal, Stripe en meer), ondersteuning voor meerdere talen en valuta, en ingebouwde SEO-tools — alles beheerd vanuit een intuïtief back-office dashboard.
PrestaShop hosten op je eigen VPS houdt klantgegevens en betalingsgegevens onder jouw controle, laat je PHP en MySQL finetunen voor optimale prestaties, en schaalt mee met jouw bedrijf zonder kosten per transactie of prijzen per gebruiker van gehoste e-commerceplatforms.
Belangrijkste kenmerken van PrestaShop
Volledige Productcatalogus
Beheer een onbeperkt aantal producten met varianten, combinaties, attributen en flexibele prijsregels, inclusief bulkkortingen en tijdgebonden promotiecampagnes.
Geïntegreerde betalingen
Accepteer betalingen via PayPal, Stripe, bankoverschrijving en tientallen regionale gateways via de modulemarktplaats — geen aangepaste betaalcode vereist.
Meertalig & Valuta
Verkoop aan klanten wereldwijd met native ondersteuning voor meerdere talen, valuta's en belastingregels in één enkele winkelinstallatie vanaf één admin dashboard.
SEO- en marketingtools
Aanpasbare URL's, meta-velden, sitemapgeneratie en ingebouwde tools voor kortingsbonnen en loyaliteitsprogramma's helpen het verkeer te stimuleren en herhaalaankopen te genereren.
Thema's & Modules
Een marktplaats met duizenden thema's en modules laat je het ontwerp en de functionaliteit uitbreiden zonder code aan te raken, van live chat tot loyaliteitspunten.
Waarom PrestaShop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.