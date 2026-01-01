PrestaShop is een volledig uitgerust open-source e-commerceplatform dat wordt gebruikt door webwinkeliers in meer dan 190 landen. Het biedt alles wat je nodig hebt om een professionele webshop direct te runnen: productcatalogusbeheer, orderverwerking, geïntegreerde betaalgateways (PayPal, Stripe en meer), ondersteuning voor meerdere talen en valuta, en ingebouwde SEO-tools — alles beheerd vanuit een intuïtief back-office dashboard.

PrestaShop hosten op je eigen VPS houdt klantgegevens en betalingsgegevens onder jouw controle, laat je PHP en MySQL finetunen voor optimale prestaties, en schaalt mee met jouw bedrijf zonder kosten per transactie of prijzen per gebruiker van gehoste e-commerceplatforms.