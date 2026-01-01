Implementeer Bluesky Ozone met één klik installatie.
Zelfgehoste moderatie- en labelingservice voor het Bluesky-netwerk en andere AT Protocol-applicaties.
Kies een VPS-plan voor Bluesky Ozone
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bluesky Ozone kunt bouwen
Bluesky Ozone is de officiële moderatie- en labelingsdienst voor het AT Protocol, het open netwerk dat Bluesky aandrijft. Het combineert een Next.js web-UI met een backenddienst waarmee moderators meldingen kunnen triageren, content en accounts kunnen verwijderen of opschorten, labels kunnen toepassen en die labels via WebSockets terug naar het netwerk kunnen publiceren.
Je eigen Ozone-instantie draaien maakt van jou een stapelbare labelaar waarop Bluesky-gebruikers zich kunnen abonneren, waardoor gemeenschappen, uitgevers en onderzoekers een manier krijgen om te bepalen wat zij en hun leden zien zonder afhankelijk te zijn van één enkele moderatieprovider. Zelf-hosten houdt rapporten, labelgeschiedenis en beleidsbeslissingen op infrastructuur die jij beheert.
Belangrijkste kenmerken van Bluesky Ozone
Stapelbare etikettering
Publiceer labels waar Bluesky-gebruikers zich voor kunnen aanmelden, en leg zo je moderatieoverzichten bovenop het standaard netwerkbeleid.
Rapporten triage
Beoordeel, escaleer en handel inkomende moderatierapporten af vanuit één interface die is ontworpen voor moderatieteams.
Verwijderingen en opschortingen
Verwijderingen toepassen, accounts opschorten en beslissingen terugdraaien met een volledige auditgeschiedenis gekoppeld aan de identiteit van de moderator.
E-mail templates
Verstuur gestandaardiseerde moderatie-e-mails naar getroffen gebruikers direct vanuit het dashboard voor consistente communicatie.
Aangepaste labelregels
Maak en wijzig je eigen labelvocabulaire om aan te sluiten bij nichegemeenschappen, talen of inhoudsbeleid.
Waarom Bluesky Ozone op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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