Bluesky Ozone is de officiële moderatie- en labelingsdienst voor het AT Protocol, het open netwerk dat Bluesky aandrijft. Het combineert een Next.js web-UI met een backenddienst waarmee moderators meldingen kunnen triageren, content en accounts kunnen verwijderen of opschorten, labels kunnen toepassen en die labels via WebSockets terug naar het netwerk kunnen publiceren.

Je eigen Ozone-instantie draaien maakt van jou een stapelbare labelaar waarop Bluesky-gebruikers zich kunnen abonneren, waardoor gemeenschappen, uitgevers en onderzoekers een manier krijgen om te bepalen wat zij en hun leden zien zonder afhankelijk te zijn van één enkele moderatieprovider. Zelf-hosten houdt rapporten, labelgeschiedenis en beleidsbeslissingen op infrastructuur die jij beheert.