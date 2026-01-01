OwnTracks Recorder is de officiële backend voor de OwnTracks iOS- en Android-apps, waardoor je een volledig zelf-gehost alternatief krijgt voor commerciële locatiediensten. De Recorder abonneert zich op jouw privé MQTT-broker, verwerkt locatiepublicaties van je telefoons en slaat elk punt op als platte bestanden op schijf zonder externe database.

Een ingebouwde HTTP-server exposeert een REST API, een live WebSocket-stream en kant-en-klare weergaven voor laatste posities, dagelijkse routes en GeoJSON-kaarten. Deze template bundelt de Recorder met een Eclipse Mosquitto-broker die standaard wachtwoordauthenticatie heeft ingeschakeld, zodat je je OwnTracks-apps naar je VPS kunt laten wijzen en locatiegeschiedenis kunt verzamelen zonder ooit je bewegingsgegevens naar een derde partij te sturen.