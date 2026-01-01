Implementeer OwnTracks Recorder met één klik installatie.
Zelfgehoste backend die locatiegegevens opslaat en visualiseert die zijn gepubliceerd door de OwnTracks telefoonapps via MQTT.
Kies een VPS-plan voor OwnTracks Recorder
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OwnTracks Recorder kunt bouwen
OwnTracks Recorder is de officiële backend voor de OwnTracks iOS- en Android-apps, waardoor je een volledig zelf-gehost alternatief krijgt voor commerciële locatiediensten. De Recorder abonneert zich op jouw privé MQTT-broker, verwerkt locatiepublicaties van je telefoons en slaat elk punt op als platte bestanden op schijf zonder externe database.
Een ingebouwde HTTP-server exposeert een REST API, een live WebSocket-stream en kant-en-klare weergaven voor laatste posities, dagelijkse routes en GeoJSON-kaarten. Deze template bundelt de Recorder met een Eclipse Mosquitto-broker die standaard wachtwoordauthenticatie heeft ingeschakeld, zodat je je OwnTracks-apps naar je VPS kunt laten wijzen en locatiegeschiedenis kunt verzamelen zonder ooit je bewegingsgegevens naar een derde partij te sturen.
Belangrijkste kenmerken van OwnTracks Recorder
Privélocatiebackend
Slaat elke positiepublicatie van je OwnTracks-apps op je eigen server op, zonder tussenkomst van een cloud van derden.
Ingebouwde MQTT-broker
Gebundelde Eclipse Mosquitto met wachtwoordauthenticatie is klaar voor telefoons om overal op het internet verbinding te maken.
Live kaart en sporen
De web-UI toont laatste posities, dagelijkse routes en een live kaart die via WebSocket wordt bijgewerkt wanneer nieuwe locaties binnenkomen.
REST- en WebSocket-API
Vraag opgeslagen locaties op als JSON, GeoJSON of CSV via een gedocumenteerde REST API, of stream updates via WebSocket.
Platte bestandsopslag
Geen SQL-database nodig — punten worden geschreven als platte bestanden die eenvoudig zijn om een back-up van te maken, te inspecteren en te archiveren.
Lua-hooks en ocat
Breid de opname uit met Lua-hooks en querygeschiedenis vanaf de commandoregel met behulp van het meegeleverde ocat-hulpprogramma.
Waarom OwnTracks Recorder op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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