Keycloak is een beproefd open-source platform voor identiteits- en toegangsbeheer, ontwikkeld door Red Hat en geaccepteerd door de CNCF. Het beheert single sign-on, meervoudige authenticatie, sociale login, LDAP/Active Directory-federatie en op rollen gebaseerde toegangscontrole — en elimineert zo de noodzaak om aangepaste authenticatiesystemen te bouwen voor elke applicatie die je implementeert.

Door Keycloak zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige zeggenschap over gevoelige gebruikersgegevens en sessiegegevens, terwijl je de prijs per gebruiker van cloud IAM-diensten vermijdt. Deze implementatie gebruikt PostgreSQL voor productieklare persistentie, waardoor het geschikt is voor het beveiligen van echte workloads vanaf dag één.