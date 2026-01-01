Implementeer Keycloak met één-klik installatie.
Enterprise-klasse open-source identiteits- en toegangsbeheer met SSO-, OAuth2- en SAML-ondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Keycloak
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Keycloak kunt bouwen
Keycloak is een beproefd open-source platform voor identiteits- en toegangsbeheer, ontwikkeld door Red Hat en geaccepteerd door de CNCF. Het beheert single sign-on, meervoudige authenticatie, sociale login, LDAP/Active Directory-federatie en op rollen gebaseerde toegangscontrole — en elimineert zo de noodzaak om aangepaste authenticatiesystemen te bouwen voor elke applicatie die je implementeert.
Door Keycloak zelf te hosten op je eigen VPS, krijg je volledige zeggenschap over gevoelige gebruikersgegevens en sessiegegevens, terwijl je de prijs per gebruiker van cloud IAM-diensten vermijdt. Deze implementatie gebruikt PostgreSQL voor productieklare persistentie, waardoor het geschikt is voor het beveiligen van echte workloads vanaf dag één.
Belangrijkste kenmerken van Keycloak
Single Sign-On
Laat gebruikers één keer authenticeren en toegang krijgen tot alle verbonden applicaties zonder opnieuw inloggegevens in te voeren, waardoor de wrijving wordt verminderd en de beveiligingshouding wordt verbeterd.
Multifactorauthenticatie
Voeg OTP, WebAuthn en aangepaste authenticators toe aan elke inlogstroom zonder je applicaties aan te passen.
Identiteitsbemiddeling
Delegeer authenticatie naar Google, GitHub, Azure AD, of een willekeurige OIDC/SAML-provider terwijl je jouw gebruikersdatabase centraal houdt.
Gebruikerfederatie
Synchroniseer en authenticeer gebruikers van bestaande LDAP- of Active Directory-servers zonder de directory te migreren.
Fijnmazige autorisatie
Definieer rollen, groepen en machtigingen op resourceniveau over meerdere geïsoleerde domeinen voor multi-tenant-implementaties.
Waarom Keycloak op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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