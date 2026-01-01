Implementeer Big-AGI met één klik.
Professionele multi-model AI-werkruimte die 500+ modellen van meer dan 20 aanbieders ondersteunt, met ingebouwde parallelle modelvergelijking.
Kies een VPS-plan voor Big-AGI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Big-AGI kunt bouwen
Big-AGI is een open-source AI-werkruimte gebouwd voor professionals die serieuze controle nodig hebben over hun AI-interacties. Verbind je eigen API-sleutels voor OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral en 15+ andere providers om toegang te krijgen tot meer dan 500 modellen vanuit één enkele interface — zonder tussenhandelaren en zonder platformabonnementskosten bovenop wat je rechtstreeks aan je providers betaalt.
De kenmerkende Beam-functie voert dezelfde prompt uit over meerdere modellen tegelijk en voegt intelligent de beste antwoorden samen, waardoor hallucinaties bij taken met hoge inzet aanzienlijk worden verminderd. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt elk gesprek en elke API-sleutel volledig privé, met optionele HTTP Basic Auth om teamtoegang te beveiligen.
Belangrijkste kenmerken van Big-AGI
Beam Multi-model
Voer elke prompt parallel uit over meerdere AI-modellen en voeg de beste antwoorden samen — zo verminder je hallucinaties bij complexe of cruciale taken.
500+ modellen
Verbind OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter en 15+ andere providers via één interface met je eigen API-sleutels.
Lokaal-eerst Privacy
Gesprekken en instellingen worden opgeslagen in de browser, niet op de server — jouw gegevens verlaten nooit jouw eigen infrastructuur.
Web zoeken en citaten
Zoek op het web binnen elke chat en ontvang antwoorden met bronvermeldingen, aangedreven door Google Custom Search of andere geconfigureerde providers.
Toegangsbeheer
Bescherm jouw zelf-gehoste instantie met HTTP Basic Auth zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang kunnen krijgen tot jouw API-sleutels en gespreksgeschiedenis.
Waarom Big-AGI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
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