LazyLibrarian is de boekgerichte tegenhanger van Sonarr en Radarr — een zelfgehoste automatiseringsserver die je favoriete auteurs in de gaten houdt, individuele boekreleases volgt, Usenet- en torrent-indexers doorzoekt op overeenkomende bestanden, en gekozen releases doorstuurt naar NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, of elke andere downloader die je al gebruikt.

LazyLibrarian zelf hosten op een VPS geeft je een 24/7 bibliothecaris die nieuwe releases pakt zodra ze verschijnen, duplicaten verwijdert ten opzichte van je bestaande Calibre-bibliotheek, en alles automatisch hernoemt en tagt, zodat je e-boek- en audioboekcollectie georganiseerd blijft zonder handmatig werk.