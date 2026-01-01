Installeer LazyLibrarian met één-klik-installatie.
Automatiseringstool die auteurs volgt, e-boeken en audioboeken vindt en deze doorgeeft aan je downloaders.
Kies een VPS-plan voor LazyLibrarian
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LazyLibrarian kunt bouwen
LazyLibrarian is de boekgerichte tegenhanger van Sonarr en Radarr — een zelfgehoste automatiseringsserver die je favoriete auteurs in de gaten houdt, individuele boekreleases volgt, Usenet- en torrent-indexers doorzoekt op overeenkomende bestanden, en gekozen releases doorstuurt naar NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, of elke andere downloader die je al gebruikt.
LazyLibrarian zelf hosten op een VPS geeft je een 24/7 bibliothecaris die nieuwe releases pakt zodra ze verschijnen, duplicaten verwijdert ten opzichte van je bestaande Calibre-bibliotheek, en alles automatisch hernoemt en tagt, zodat je e-boek- en audioboekcollectie georganiseerd blijft zonder handmatig werk.
Belangrijkste kenmerken van LazyLibrarian
Auteurstracking en -ontdekking
Voeg auteurs toe op naam en LazyLibrarian bouwt hun volledige bibliografie op vanuit Goodreads, Google Books, OpenLibrary en andere bronnen.
Ondersteuning voor audioboeken en e-boeken
Verwerkt zowel audioboek- als e-boekformaten met afzonderlijke kwaliteits- en bronregels voor elk, zodat één enkele instantie twee bibliotheken beheert.
Calibre en Goodreads integratie
Importeert je bestaande Calibre-bibliotheek om duplicaten te voorkomen, synchroniseert gelezen/nog-te-lezen lijsten van Goodreads en werkt metadata automatisch bij.
Native indexerondersteuning
Ingebouwde plugins voor NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, en tientallen Usenet- en torrent-indexeerders via Newznab en Torznab.
Tijdschrift- en serietracking
Houdt thematische tijdschriften en meerdelige boekenseries in de gaten, en zet nieuwe uitgaven in de wachtrij zodra ze geïndexeerd worden, zonder handmatige zoekopdrachten.
Waarom LazyLibrarian op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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