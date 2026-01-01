ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orchestratieplatform — het upstream-project achter Red Hat CloudForms — dat de operaties van virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur in VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.

Door ManageIQ zelf te hosten, blijven je inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die jij beheert, zonder licentiekosten per node. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat je het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.