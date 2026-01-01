Tot wel 66% korting op ManageIQ

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Open source hybride cloudbeheerplatform voor virtuele machines, containers, netwerken en opslagruimte.

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KVM 8
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
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21,99/mnd
KVM 8
64,99
BESPAAR 66%
21,99/mnd
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ManageIQ kunt bouwen

ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orchestratieplatform — het upstream-project achter Red Hat CloudForms — dat de operaties van virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur in VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.

Door ManageIQ zelf te hosten, blijven je inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die jij beheert, zonder licentiekosten per node. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat je het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van ManageIQ

Hybride cloudinventaris

Ontdek en volg VM's, containers, netwerken en opslag over VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure en Google Cloud vanuit één console.

Beleid en naleving

Definieer beleidsregels die automatisch drift detecteren, tagging afdwingen en niet-conforme workloads herstellen bij elke beheerde provider.

Automatiseringsengine

Voer event-driven Ruby-automatisering, Ansible playbooks en goedkeuringsworkflows uit om bronnen op schaal te provisioneren, buiten gebruik te stellen en opnieuw te configureren.

Zelfservice catalogus

Publiceer servicecatalogi met quota's en goedkeuringen, zodat teams VM's, containers of stacks kunnen aanvragen zonder tickets aan te maken.

Terugboeking en verbruiksmeting

Wijs infrastructuurkosten toe aan huurders, projecten of afdelingen met tariefplannen gebaseerd op CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkgebruik.

REST API en CLI

Stuur elke consoleactie aan vanaf een versiebeheerde REST API of de miqcli-commandoregel voor GitOps-achtige infrastructuurworkflows.

Waarom ManageIQ op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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