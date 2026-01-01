Implementeer ManageIQ met één klik installatie.
Open source hybride cloudbeheerplatform voor virtuele machines, containers, netwerken en opslagruimte.
Kies een VPS-plan voor ManageIQ
Wat je met ManageIQ kunt bouwen
ManageIQ is een open-source cloudbeheer- en orchestratieplatform — het upstream-project achter Red Hat CloudForms — dat de operaties van virtuele machines, containers, publieke clouds en netwerken verenigt onder één enkele console. Het ontdekt infrastructuur in VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud en meer, en voegt daar vervolgens beleid, automatisering en chargeback aan toe.
Door ManageIQ zelf te hosten, blijven je inventarisgegevens, automatiseringsworkflows en beleidsdefinities op infrastructuur die jij beheert, zonder licentiekosten per node. De alles-in-één container bundelt de appliance, PostgreSQL-database en memcached, zodat je het volledige platform kunt evalueren vanuit één enkele implementatie.
Belangrijkste kenmerken van ManageIQ
Hybride cloudinventaris
Ontdek en volg VM's, containers, netwerken en opslag over VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure en Google Cloud vanuit één console.
Beleid en naleving
Definieer beleidsregels die automatisch drift detecteren, tagging afdwingen en niet-conforme workloads herstellen bij elke beheerde provider.
Automatiseringsengine
Voer event-driven Ruby-automatisering, Ansible playbooks en goedkeuringsworkflows uit om bronnen op schaal te provisioneren, buiten gebruik te stellen en opnieuw te configureren.
Zelfservice catalogus
Publiceer servicecatalogi met quota's en goedkeuringen, zodat teams VM's, containers of stacks kunnen aanvragen zonder tickets aan te maken.
Terugboeking en verbruiksmeting
Wijs infrastructuurkosten toe aan huurders, projecten of afdelingen met tariefplannen gebaseerd op CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkgebruik.
REST API en CLI
Stuur elke consoleactie aan vanaf een versiebeheerde REST API of de miqcli-commandoregel voor GitOps-achtige infrastructuurworkflows.
Waarom ManageIQ op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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