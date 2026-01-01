Implementeer NoteDiscovery met één klik installatie.
Zelfgehoste markdown kennisbank met grafiekweergave, backlinks en ingebouwde AI-integratie via MCP.
Kies een VPS-plan voor NoteDiscovery
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met NoteDiscovery kunt bouwen
NoteDiscovery is een lichtgewicht, zelf-gehoste notitie-app en kennisbanktoepassing die alle inhoud opslaat als platte markdown-bestanden op schijf — geen database, geen externe services, geen vendor lock-in. De editor ondersteunt livevoorbeeld, LaTeX-wiskunde, Mermaid-diagrammen, codeblokken met syntaxismarkering en automatisch opslaan. Een interactieve grafiekweergave visualiseert verbindingen tussen notities via wikilinks, en een backlinks-paneel toont welke notities naar de huidige verwijzen — de gekoppelde-denkworkflow die tools zoals Obsidian populair maakt, volledig beschikbaar op je eigen server.
Een ingebouwde MCP (Model Context Protocol)-server laat AI-assistenten zoals Claude en Cursor je notities direct opvragen en bijwerken, waardoor NoteDiscovery een van de weinige zelf-gehoste notitie-apps is met native AI-agentintegratie direct uit de doos.
Belangrijkste kenmerken van NoteDiscovery
Grafiekweergave en backlinks
Visualiseer verbindingen tussen notities als een interactieve grafiek en zie welke notities naar de huidige verwijzen — waardoor het eenvoudig wordt om door een groeiende kennisbank te navigeren.
Ingebouwde MCP-server
Ondersteuning voor Native Model Context Protocol laat AI-assistenten zoals Claude en Cursor je notities direct lezen en schrijven, zonder extra plug-ins of configuratie.
Rijke markdown-editor
Live voorvertoning, LaTeX-wiskundeweergave, Mermaid-diagrammen, syntaxisaccentuering voor meer dan 50 talen en bewerken met gesplitst scherm in één browsergebaseerde interface.
Openbare notitiedeling
Genereer een met token beveiligde deelbare URL met QR-code voor elke notitie, zodat je individuele pagina's kunt delen zonder de hele kennisbank bloot te stellen.
Teken- en mediaondersteuning
Sluit afbeeldingen, audio, video en PDF's in met inline preview, en maak in-app schetsen die als PNG-bestanden worden opgeslagen naast je markdown-notities.
Waarom NoteDiscovery op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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