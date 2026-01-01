Mastodon is het toonaangevende open-source gefedereerde sociale netwerk — het grootste project in het ActivityPub fediverse, met duizenden onafhankelijk beheerde instanties en tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Het ziet eruit en voelt aan als een bekend microbloggingplatform, maar elke server wordt door iemand anders beheerd, gemodereerd en geëxploiteerd, en gebruikers op elke server kunnen andere gebruikers op elke andere server volgen en ermee communiceren.

Het draaien van je eigen Mastodon-instantie op een VPS geeft je een permanente thuisbasis in het fediverse — een die je volledig beheert. Je stelt de regels in, kiest wie zich kan aanmelden, beslist wie met wie federeert en bent eigenaar van de gegevens, zonder reclame, geen algoritmische tijdlijn en geen platform van derden dat de voorwaarden morgen kan wijzigen.