Implementeer Mastodon met één klik.
Zelfgehost, gefedereerd microbloggingplatform dat verbinding maakt met een wereldwijd netwerk van onafhankelijk beheerde servers.
Kies een VPS-plan voor Mastodon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mastodon kunt bouwen
Mastodon is het toonaangevende open-source gefedereerde sociale netwerk — het grootste project in het ActivityPub fediverse, met duizenden onafhankelijk beheerde instanties en tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Het ziet eruit en voelt aan als een bekend microbloggingplatform, maar elke server wordt door iemand anders beheerd, gemodereerd en geëxploiteerd, en gebruikers op elke server kunnen andere gebruikers op elke andere server volgen en ermee communiceren.
Het draaien van je eigen Mastodon-instantie op een VPS geeft je een permanente thuisbasis in het fediverse — een die je volledig beheert. Je stelt de regels in, kiest wie zich kan aanmelden, beslist wie met wie federeert en bent eigenaar van de gegevens, zonder reclame, geen algoritmische tijdlijn en geen platform van derden dat de voorwaarden morgen kan wijzigen.
Belangrijkste kenmerken van Mastodon
ActivityPub-federatie
Ondersteunt de W3C ActivityPub-standaard, zodat jouw instantie samenwerkt met elke andere Mastodon-server, Pleroma, Misskey en het bredere fediverse.
Chronologische tijdlijn
Berichten verschijnen in de volgorde waarin ze zijn verzonden — geen algoritmische rangschikking, geen aanbevolen advertenties, geen herschikte feed die strijdt om betrokkenheid.
Moderatie op serverniveau
Door de eigenaar ingestelde communityregels, inhoudswaarschuwingen en blokkades op instantiatieniveau laten je een community vormgeven met de toon die je wilt.
Uitgebreide berichteneditor
Tot 500 tekens per bericht (configureerbaar), peilingen, mediabijlagen, inhoudswaarschuwingen, alt-tekst en aanpasbare zichtbaarheid per bericht.
Open API en clients
Robuuste REST- en streaming-API's drijven een breed ecosysteem van mobiele en desktopclients aan, inclusief de officiële Mastodon-apps voor iOS en Android.
Waarom Mastodon op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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