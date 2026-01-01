PgHero is een open-source prestatiedashboard dat specifiek is gebouwd voor PostgreSQL. Het toont trage queries, ongebruikte indexen, opgeblazen tabellen, dubbele indexen, ongeldige beperkingen en verbindingsaantallen in een overzichtelijke webinterface — er is geen database-expertise vereist om te lezen wat het laat zien. Elke meting is PostgreSQL-specifiek, dus het dashboard gaat direct naar de informatie die van belang is voor het afstemmen en oplossen van problemen.

Zelf-hosten van PgHero betekent dat je databasegegevens en querypatronen je infrastructuur nooit verlaten. Verbind het met elke PostgreSQL-instantie — een container op dezelfde VPS, een externe beheerde database, of meerdere databases tegelijk — en krijg een persistent monitoringdashboard dat toegankelijk is via je browser.