Implementeer PgHero met één klik.
Open-source PostgreSQL prestatiedashboard voor het monitoren van queries, indexen en databasegezondheid in realtime.
Kies een VPS-plan voor PgHero
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PgHero kunt bouwen
PgHero is een open-source prestatiedashboard dat specifiek is gebouwd voor PostgreSQL. Het toont trage queries, ongebruikte indexen, opgeblazen tabellen, dubbele indexen, ongeldige beperkingen en verbindingsaantallen in een overzichtelijke webinterface — er is geen database-expertise vereist om te lezen wat het laat zien. Elke meting is PostgreSQL-specifiek, dus het dashboard gaat direct naar de informatie die van belang is voor het afstemmen en oplossen van problemen.
Zelf-hosten van PgHero betekent dat je databasegegevens en querypatronen je infrastructuur nooit verlaten. Verbind het met elke PostgreSQL-instantie — een container op dezelfde VPS, een externe beheerde database, of meerdere databases tegelijk — en krijg een persistent monitoringdashboard dat toegankelijk is via je browser.
Belangrijkste kenmerken van PgHero
Trage querydetectie
PgHero rangschikt query's op basis van de totale en gemiddelde uitvoeringstijd, zodat je direct kunt zien welke query's de prestaties van de applicatie verslechteren.
Inhoudsopgaveanalyse
Identificeert ongebruikte, dubbele en ontbrekende indexen, zodat je overbodige indexen kunt opruimen en de indexen kunt toevoegen die je workload daadwerkelijk zullen versnellen.
Ruimte- en opgeblazenheidstracking
Toont tabel- en indexgroottes met aantallen dode tuples, zodat je weet wanneer een VACUUM of REINDEX nodig is voordat ruimte een probleem wordt.
Verbindingsmonitoring
Houdt actieve verbindingen bij per gebruiker, database en status, zodat je verbindingslekken en pooluitputting kunt opsporen voordat ze storingen veroorzaken.
Historische querystatistieken
Legt querystatistieken vast over tijd en toont deze met een tijdsbereikschuifregelaar, waardoor het eenvoudig wordt om prestatieverminderingen te correleren met implementaties of wijzigingen in de belasting.
Waarom PgHero op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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