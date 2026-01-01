Moodle is 's werelds populairste open-source leermanagementsysteem, vertrouwd door 489 miljoen gebruikers op meer dan 152.000 sites in 236 landen. Het biedt alles wat docenten en trainingsteams nodig hebben: cursuscreatie, quizzen en beoordelingen, peer reviews, discussieforums, cijferbeheer en mobiele toegang — allemaal onder één zelf-gehost platform. Met WCAG 2.1 AA toegankelijkheidsconformiteit en meer dan 2.000 plug-ins past Moodle zich aan elke leeromgeving aan, van basisscholen tot bedrijfsopleidingsafdelingen.

Moodle zelf hosten op jouw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en geeft je volledige eigendom over cursusinhoud en leerdergegevens. Je kunt aangepaste plug-ins installeren, merkgebonden thema's toepassen en integreren met bestaande authenticatiesystemen zonder beperkingen opgelegd door gehoste LMS-providers.