Implementeer Moodle met één klik installatie.
Het meest gebruikte open-source LMS ter wereld, waar 489 miljoen gebruikers op vertrouwen voor online cursussen, toetsen en training.
Kies een VPS-plan voor Moodle
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Moodle kunt bouwen
Moodle is 's werelds populairste open-source leermanagementsysteem, vertrouwd door 489 miljoen gebruikers op meer dan 152.000 sites in 236 landen. Het biedt alles wat docenten en trainingsteams nodig hebben: cursuscreatie, quizzen en beoordelingen, peer reviews, discussieforums, cijferbeheer en mobiele toegang — allemaal onder één zelf-gehost platform. Met WCAG 2.1 AA toegankelijkheidsconformiteit en meer dan 2.000 plug-ins past Moodle zich aan elke leeromgeving aan, van basisscholen tot bedrijfsopleidingsafdelingen.
Moodle zelf hosten op jouw VPS elimineert licentiekosten per gebruiker en geeft je volledige eigendom over cursusinhoud en leerdergegevens. Je kunt aangepaste plug-ins installeren, merkgebonden thema's toepassen en integreren met bestaande authenticatiesystemen zonder beperkingen opgelegd door gehoste LMS-providers.
Belangrijkste kenmerken van Moodle
Cursusbouwer
Drag-and-drop cursusorganisatie met ondersteuning voor video's, SCORM-pakketten, quizzen, opdrachten en interactieve activiteiten in één uniforme editor.
Beoordelingshulpmiddelen
Quizzen, peerbeoordelingen, rubric-gebaseerde beoordeling en geautomatiseerde feedback bieden docenten flexibele manieren om de voortgang van leerlingen te evalueren en te volgen.
Samenwerkingsfuncties
Discussieforums, chatrooms, wiki's en ingebouwde videoconferentie-integratie faciliteren actief leren en groepsinteractie op elke schaal.
Analyse en Rapportage
Aanpasbare rapporten volgen de cursusvoltooiing, quizscores en betrokkenheidsstatistieken, zodat docenten studenten die moeite hebben vroegtijdig kunnen identificeren.
Inpluggen ecosysteem
Meer dan 2.000 plugins breiden Moodle uit met gamificatie, integraties van derden, aangepaste activiteitstypen en gespecialiseerde beoordelingsformaten.
Waarom Moodle op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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