Implementeer TriliumNext Notes met éénklikinstallatie.
Zelfgehoste persoonlijke kennisbank met hiërarchische notities, scriptingondersteuning en een krachtige REST API voor automatisering.
Kies een VPS-plan voor TriliumNext Notes
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TriliumNext Notes kunt bouwen
TriliumNext Notes is een zelfgehoste applicatie voor persoonlijk kennisbeheer, gebouwd rondom een hiërarchische boomstructuur die duizenden notities kan bevatten. Het ondersteunt uitgebreide WYSIWYG-bewerking, codeblokken, wiskundige formules en een scriptengine voor het bouwen van aangepaste workflows en geautomatiseerd notitiebeheer.
Zelfhosting op een VPS biedt je onbeperkte notitieopslag, persistente synchronisatie tussen apparaten en volledige eigendom van je kennisbank. Notities kunnen worden gekloond naar meerdere locaties, uitgebreid met aangepaste attributen en toegankelijk via de ETAPI REST API voor externe integraties.
Belangrijkste kenmerken van TriliumNext Notes
Hiërarchische organisatie
Organiseer duizenden notities in een boomstructuur met klonen, zodat afzonderlijke notities in meerdere contexten kunnen verschijnen zonder duplicatie.
Scriptengine
Schrijf JavaScript-scripts die worden uitgevoerd op basis van gebeurtenissen of planningen om het aanmaken, taggen en organiseren van notities te automatiseren.
Revisiegeschiedenis
Elke notitiebewerking wordt automatisch gearchiveerd, zodat je elke vorige versie van je inhoud kunt bekijken en herstellen.
ETAPI REST-API
Een gedocumenteerde REST API stelt externe tools in staat om notities programmatisch aan te maken, te lezen, te updaten en te organiseren.
Webclipper
Browserextensie legt webpagina's direct vast in jouw Trilium-kennisbank met één klik.
Waarom TriliumNext Notes op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.