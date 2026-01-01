TriliumNext Notes is een zelfgehoste applicatie voor persoonlijk kennisbeheer, gebouwd rondom een hiërarchische boomstructuur die duizenden notities kan bevatten. Het ondersteunt uitgebreide WYSIWYG-bewerking, codeblokken, wiskundige formules en een scriptengine voor het bouwen van aangepaste workflows en geautomatiseerd notitiebeheer.

Zelfhosting op een VPS biedt je onbeperkte notitieopslag, persistente synchronisatie tussen apparaten en volledige eigendom van je kennisbank. Notities kunnen worden gekloond naar meerdere locaties, uitgebreid met aangepaste attributen en toegankelijk via de ETAPI REST API voor externe integraties.