Implementeer Web-Check via een één-klik-installatie.
OSINT-tool voor uitgebreide websiteanalyse, inclusief DNS, SSL, poorten, beveiligingsheaders en tech stack, in één zoekopdracht.
Kies een VPS-plan voor Web-Check
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Web-Check kunt bouwen
Web-Check is een open-source OSINT- en website-analysetool die informatie uit meer dan 50 modules samenvoegt in één domeinrapport. Voer een willekeurige URL in om direct DNS-records, SSL-certificaatdetails, open poorten, HTTP-beveiligingsheaders, technologie-vingerafdrukken, WHOIS-gegevens en e-mailbeveiligingsconfiguratie te zien.
Web-Check zelf hosten op een VPS geeft beveiligingsteams en ontwikkelaars een privé-analysetool zonder snelheidsbeperkingen of gebruiksbeperkingen opgelegd door openbare instanties. Het is nuttig voor beveiligingscontroles vóór implementatie, concurrentieonderzoek, verkenning voor penetratietesten en om te controleren of je eigen infrastructuur correct is geconfigureerd.
Belangrijkste kenmerken van Web-Check
50+ analysemodules
Eén enkele domeinzoekopdracht voert meer dan 50 controles uit, die DNS, SSL, poorten, headers, cookies, redirects en meer tegelijkertijd omvatten.
Beveiligingsheaderaudit
Controleer welke HTTP-beveiligingsheaders aanwezig of ontbreken om beveiligingshiaten te identificeren voordat ze kwetsbaarheden worden.
Technologievingerafdrukken
Achterhaal de webserver, CMS, frameworks, analysetools en CDN die een website gebruikt aan de hand van de respons-signatures.
E-mailbeveiligingscontroles
Controleer de SPF-, DKIM-, DMARC- en MX-recordconfiguratie om de blootstelling aan e-mailspoofing voor elk domein te beoordelen.
SSL-certificaatdetails
Bekijk de certificaatuitgever, vervaldatum, SAN's en ketenvaliditeit om te bevestigen dat HTTPS correct is geconfigureerd en niet is verlopen.
Waarom Web-Check op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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