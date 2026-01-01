Web-Check is een open-source OSINT- en website-analysetool die informatie uit meer dan 50 modules samenvoegt in één domeinrapport. Voer een willekeurige URL in om direct DNS-records, SSL-certificaatdetails, open poorten, HTTP-beveiligingsheaders, technologie-vingerafdrukken, WHOIS-gegevens en e-mailbeveiligingsconfiguratie te zien.

Web-Check zelf hosten op een VPS geeft beveiligingsteams en ontwikkelaars een privé-analysetool zonder snelheidsbeperkingen of gebruiksbeperkingen opgelegd door openbare instanties. Het is nuttig voor beveiligingscontroles vóór implementatie, concurrentieonderzoek, verkenning voor penetratietesten en om te controleren of je eigen infrastructuur correct is geconfigureerd.