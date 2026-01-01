Fleet is een open source apparaatbeheerplatform gebouwd op osquery dat beveiligings- en IT-teams real-time, SQL-achtige toegang geeft tot elk geregistreerd eindpunt. In tegenstelling tot traditionele MDM- of agentgebaseerde tools kan Fleet direct vragen beantwoorden over de apparaatstatus â€” geÃ¯nstalleerde software, actieve processen, open netwerkverbindingen, ingelogde gebruikers â€” vanuit een webdashboard of API, in plaats van te wachten op geplande verzamelperiodes.

Door Fleet zelf te hosten op je eigen VPS blijft alle eindpunttelemetrie op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per apparaat en zonder gegevens die naar externe SaaS worden verzonden. EÃ©n enkele Fleet-instantie kan honderden tot duizenden apparaten beheren op macOS, Windows, Linux en ChromeOS vanuit Ã©Ã©n uniforme interface.