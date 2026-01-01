Implementeer Fleet met Ã©Ã©n klik installatie.
Open-source platform voor apparaatbeheer voor het opvragen, monitoren en beveiligen van eindpunten op macOS, Windows, Linux en ChromeOS.
Kies een VPS-plan voor Fleet
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fleet kunt bouwen
Fleet is een open source apparaatbeheerplatform gebouwd op osquery dat beveiligings- en IT-teams real-time, SQL-achtige toegang geeft tot elk geregistreerd eindpunt. In tegenstelling tot traditionele MDM- of agentgebaseerde tools kan Fleet direct vragen beantwoorden over de apparaatstatus â€” geÃ¯nstalleerde software, actieve processen, open netwerkverbindingen, ingelogde gebruikers â€” vanuit een webdashboard of API, in plaats van te wachten op geplande verzamelperiodes.
Door Fleet zelf te hosten op je eigen VPS blijft alle eindpunttelemetrie op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per apparaat en zonder gegevens die naar externe SaaS worden verzonden. EÃ©n enkele Fleet-instantie kan honderden tot duizenden apparaten beheren op macOS, Windows, Linux en ChromeOS vanuit Ã©Ã©n uniforme interface.
Belangrijkste kenmerken van Fleet
Live Endpoint-query's
Voer SQL-query's uit op elk geregistreerd apparaat in realtime om beveiligings- en IT-vragen te beantwoorden zonder te wachten op geplande scans.
Kwetsbaarheidbeheer
Fleet vergelijkt continu geÃ¯nstalleerde softwareversies met CVE-databases en brengt kwetsbare pakketten aan het licht op elk geregistreerd apparaat.
Cross-platform MDM
Schrijf macOS- en Windows-apparaten in en beheer ze via native MDM-profielen zonder een aparte MDM-server te implementeren.
Beleidshandhaving
Definieer de verwachte apparaatstatus als beleid en volg welke eindpunten voldoen en welke herstel nodig hebben vanaf een centraal dashboard.
GitOps-configuratie
Beheer query's, beleidsregels en agentconfiguraties als code in Git, zodat wijzigingen versiebeheerd en controleerbaar zijn.
REST API en CLI
Automatiseer inschrijving, queryplanning en rapportage via een volledige REST API of de fleetctl opdrachtregeltool.
Waarom Fleet op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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