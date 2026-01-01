PufferPanel is een gratis, open-source webgebaseerd gameserverbeheerpaneel waarmee je dedicated gameservers kunt aanmaken, configureren en beheren vanuit één enkele interface. Het ondersteunt direct een breed scala aan titels — waaronder Minecraft, Factorio, Rust, ARK en games met de Source-engine — en maakt gebruik van sjablonen, zodat je nieuwe servertypen kunt opzetten zonder de commandoregel aan te raken.

Het zelf hosten van PufferPanel op je VPS geeft je volledige controle over je gameservers, spelersgegevens en modding-instellingen, met ingebouwde gebruikersrollen, SFTP-toegang en live console-uitvoer. Het is een lichtgewicht alternatief voor commerciële controlepanelen en past natuurlijk bij een gamingcommunity met één VPS.