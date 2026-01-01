Implementeer PufferPanel met één-klik-installatie.
Open-source gameserver beheerpaneel met een web-UI voor Minecraft, Factorio, Rust en vele andere games.
Kies een VPS-plan voor PufferPanel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PufferPanel kunt bouwen
PufferPanel is een gratis, open-source webgebaseerd gameserverbeheerpaneel waarmee je dedicated gameservers kunt aanmaken, configureren en beheren vanuit één enkele interface. Het ondersteunt direct een breed scala aan titels — waaronder Minecraft, Factorio, Rust, ARK en games met de Source-engine — en maakt gebruik van sjablonen, zodat je nieuwe servertypen kunt opzetten zonder de commandoregel aan te raken.
Het zelf hosten van PufferPanel op je VPS geeft je volledige controle over je gameservers, spelersgegevens en modding-instellingen, met ingebouwde gebruikersrollen, SFTP-toegang en live console-uitvoer. Het is een lichtgewicht alternatief voor commerciële controlepanelen en past natuurlijk bij een gamingcommunity met één VPS.
Belangrijkste kenmerken van PufferPanel
Multigameondersteuning
Ingebouwde sjablonen voor Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source engine-games en nog veel meer, met de mogelijkheid om aangepaste sjablonen toe te voegen.
Webgebaseerde console
Beheer elke gameserver via een overzichtelijke web-UI met live console-uitvoer, start/stop-bedieningselementen en realtime resourcegebruiksstatistieken.
Gebruikersrollen en machtigingen
Geef beperkte toegang aan vrienden, moderators of beheerders, zodat meerdere mensen kunnen helpen servers te beheren zonder het rootaccount te delen.
SFTP-bestandstoegang
Ingebouwde SFTP-server laat gebruikers mods, werelden en configuratiebestanden direct naar hun gameservers uploaden.
Geplande taken
Automatiseer herstarts, back-ups en andere terugkerende taken per server via de ingebouwde taakplanner.
OAuth2-API
OAuth2-beveiligde REST API maakt het mogelijk voor externe tools, bots en dashboards om te integreren met je gameservervloot.
Waarom PufferPanel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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