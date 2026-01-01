Implementeer Ryot met één klik.
Zelfgehoste tracker voor mediaconsumptie, fitnessactiviteiten, boeken en dagelijkse gewoonten.
Kies een VPS-plan voor Ryot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ryot kunt bouwen
Ryot (Roll Your Own Tracker) is een open-source, zelf-gehost platform voor het bijhouden van de media die je consumeert, trainingen die je voltooit, boeken die je leest en gewoontes die je opbouwt. Het haalt metadata op van bronnen zoals TMDB, Audible en OpenLibrary, zodat je tijd besteedt aan bijhouden, niet aan typen.
Ryot hosten op je eigen VPS houdt al je persoonlijke gegevens privé — geen analyses van derden, geen advertenties en geen risico dat een dienst wordt stopgezet. Je bent eigenaar van elke record vanaf dag één.
Belangrijkste kenmerken van Ryot
Mediatracering
Houd films, tv-series, anime, manga, podcasts en videogames bij met automatische metadata van TMDB, IGDB en meer.
Fitnessregistratie
Leg trainingen en oefeningen vast met sets, herhalingen en gewichten om je voortgang in de loop van de tijd te volgen.
Boek- en audioboekregistratie
Volg de lees- en luistervoortgang met metadata opgehaald van OpenLibrary en Audible.
Import en export
Migreer gegevens van Goodreads, Trakt, MyAnimeList en andere populaire trackers met ingebouwde importeerfuncties.
API-toegang
Volledige GraphQL-API met admin-toegangstokens voor het bouwen van aangepaste integraties en automatiseringen.
Waarom Ryot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.