Ryot (Roll Your Own Tracker) is een open-source, zelf-gehost platform voor het bijhouden van de media die je consumeert, trainingen die je voltooit, boeken die je leest en gewoontes die je opbouwt. Het haalt metadata op van bronnen zoals TMDB, Audible en OpenLibrary, zodat je tijd besteedt aan bijhouden, niet aan typen.

Ryot hosten op je eigen VPS houdt al je persoonlijke gegevens privé — geen analyses van derden, geen advertenties en geen risico dat een dienst wordt stopgezet. Je bent eigenaar van elke record vanaf dag één.