PatchMon is een open-source Linux-patchbeheer- en vlootmonitoringplatform dat sysadmins één enkel dashboard biedt om patches te volgen, goed te keuren en uit te rollen over alle beheerde Linux-hosts. Het biedt real-time inzicht in de pakketstatus, georkestreerd patchen met goedkeuringsworkflows, OpenSCAP- en CIS-compliance-scanning, Docker Bench-beveiligingsauditing en een in-browser SSH-terminal aangedreven door Apache Guacamole — allemaal zonder dat er een SSH-client op de beheermachine nodig is.

In tegenstelling tot commerciële patchbeheeroplossingen die kosten per node in rekening brengen, is PatchMon gratis zelf te hosten en maakt het verbinding met beheerde hosts via een lichtgewicht agent. Alle patchgeschiedenis, compliancerapporten en hostinventaris blijven op je eigen infrastructuur, zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.