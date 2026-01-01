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Zelf-gehost platform voor Linux-patchbeheer en vlootmonitoring met in-browser SSH-terminal en nalevingsscanning.

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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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8 vCPU cores
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32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
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Snelle toegang tot container logs
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NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PatchMon kunt bouwen

PatchMon is een open-source Linux-patchbeheer- en vlootmonitoringplatform dat sysadmins één enkel dashboard biedt om patches te volgen, goed te keuren en uit te rollen over alle beheerde Linux-hosts. Het biedt real-time inzicht in de pakketstatus, georkestreerd patchen met goedkeuringsworkflows, OpenSCAP- en CIS-compliance-scanning, Docker Bench-beveiligingsauditing en een in-browser SSH-terminal aangedreven door Apache Guacamole — allemaal zonder dat er een SSH-client op de beheermachine nodig is.

In tegenstelling tot commerciële patchbeheeroplossingen die kosten per node in rekening brengen, is PatchMon gratis zelf te hosten en maakt het verbinding met beheerde hosts via een lichtgewicht agent. Alle patchgeschiedenis, compliancerapporten en hostinventaris blijven op je eigen infrastructuur, zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van PatchMon

Vlootbrede patchorkestratie

Bekijk openstaande updates voor je hele Linux-vloot, keur patchbatches goed en implementeer ze met plannings- en terugrolbesturing vanaf één dashboard.

Browsergebaseerde SSH-terminal

Krijg toegang tot elke beheerde host direct vanuit de browser via een terminal met Apache Guacamole — geen SSH-clientinstallatie of poortforwarding vereist.

Nalevingsscanning

Voer OpenSCAP-, CIS-benchmark- en Docker Bench-beveiligingsscans uit op beheerde hosts en volg de compliancehouding in de loop van de tijd zonder afzonderlijke tools.

Realtime pakketgezondheid

Zie welke pakketten verouderd, kwetsbaar of ontbrekend zijn op elke beheerde host in realtime, met ernstindicatoren en CVE-links.

Patchgoedkeuringsworkflows

Vereis expliciete goedkeuring voordat patches worden uitgerold naar productiehosts, met audittrails die loggen wie wat en wanneer heeft goedgekeurd.

Waarom PatchMon op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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