Implementeer PatchMon met één-klik-installatie.
Zelf-gehost platform voor Linux-patchbeheer en vlootmonitoring met in-browser SSH-terminal en nalevingsscanning.
Kies een VPS-plan voor PatchMon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PatchMon kunt bouwen
PatchMon is een open-source Linux-patchbeheer- en vlootmonitoringplatform dat sysadmins één enkel dashboard biedt om patches te volgen, goed te keuren en uit te rollen over alle beheerde Linux-hosts. Het biedt real-time inzicht in de pakketstatus, georkestreerd patchen met goedkeuringsworkflows, OpenSCAP- en CIS-compliance-scanning, Docker Bench-beveiligingsauditing en een in-browser SSH-terminal aangedreven door Apache Guacamole — allemaal zonder dat er een SSH-client op de beheermachine nodig is.
In tegenstelling tot commerciële patchbeheeroplossingen die kosten per node in rekening brengen, is PatchMon gratis zelf te hosten en maakt het verbinding met beheerde hosts via een lichtgewicht agent. Alle patchgeschiedenis, compliancerapporten en hostinventaris blijven op je eigen infrastructuur, zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.
Belangrijkste kenmerken van PatchMon
Vlootbrede patchorkestratie
Bekijk openstaande updates voor je hele Linux-vloot, keur patchbatches goed en implementeer ze met plannings- en terugrolbesturing vanaf één dashboard.
Browsergebaseerde SSH-terminal
Krijg toegang tot elke beheerde host direct vanuit de browser via een terminal met Apache Guacamole — geen SSH-clientinstallatie of poortforwarding vereist.
Nalevingsscanning
Voer OpenSCAP-, CIS-benchmark- en Docker Bench-beveiligingsscans uit op beheerde hosts en volg de compliancehouding in de loop van de tijd zonder afzonderlijke tools.
Realtime pakketgezondheid
Zie welke pakketten verouderd, kwetsbaar of ontbrekend zijn op elke beheerde host in realtime, met ernstindicatoren en CVE-links.
Patchgoedkeuringsworkflows
Vereis expliciete goedkeuring voordat patches worden uitgerold naar productiehosts, met audittrails die loggen wie wat en wanneer heeft goedgekeurd.
Waarom PatchMon op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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