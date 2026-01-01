Profilarr verbindt jouw zelfgehoste Radarr- en Sonarr-instanties met door de community onderhouden databases van kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten, door geteste configuraties automatisch toe te passen in plaats van handmatige invoer te vereisen. Het vervangt uren van per-instantie afstemming met een enkele synchronisatiebewerking, waardoor elke arr-app in jouw stack wordt afgestemd op de nieuwste communitystandaarden.

Profilarr zelf hosten naast jouw mediastack betekent dat profielupdates plaatsvinden volgens jouw planning, met volledig inzicht in wat er is veranderd en waarom — zonder afhankelijkheid van externe services om configuratie naar jouw lokale apps te pushen.