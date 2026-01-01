Implementeer Profilarr met één-klik-installatie.
Automatiseringstool die kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten van communitydatabases synchroniseert met je Radarr- en Sonarr-instanties.
Kies een VPS-plan voor Profilarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Profilarr kunt bouwen
Profilarr verbindt jouw zelfgehoste Radarr- en Sonarr-instanties met door de community onderhouden databases van kwaliteitsprofielen en aangepaste formaten, door geteste configuraties automatisch toe te passen in plaats van handmatige invoer te vereisen. Het vervangt uren van per-instantie afstemming met een enkele synchronisatiebewerking, waardoor elke arr-app in jouw stack wordt afgestemd op de nieuwste communitystandaarden.
Profilarr zelf hosten naast jouw mediastack betekent dat profielupdates plaatsvinden volgens jouw planning, met volledig inzicht in wat er is veranderd en waarom — zonder afhankelijkheid van externe services om configuratie naar jouw lokale apps te pushen.
Belangrijkste kenmerken van Profilarr
Geautomatiseerde profielsynchronisatie
Haalt kwaliteitsprofielen op uit externe communitydatabases en past deze toe op Radarr en Sonarr zonder handmatig kopiëren en plakken tussen instanties.
Aangepast formaatbeheer
Synchroniseert aangepaste opmaakdefinities en scores zodat elke instantie in je stack dezelfde geteste configuratie gebruikt.
Ondersteuning voor meerdere instanties
Beheert meerdere Radarr- en Sonarr-instanties vanuit één interface, waardoor ze allemaal consistent blijven zonder dubbel werk te doen.
Webinterface inbegrepen
Browsergebaseerde interface voor het beheren van verbindingen, het activeren van synchronisaties en het controleren van toegepaste wijzigingen — geen SSH of CLI vereist.
Permanente configuratie
Alle instantie-inloggegevens en de synchronisatiestatus worden opgeslagen op een benoemd Docker-volume, en blijven behouden bij containerherstarts en image-upgrades.
Waarom Profilarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.