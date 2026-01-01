Implementeer Raneto met één-klik-installatie.
Met Markdown aangedreven kennisbank wiki voor Node.js — bestandsgebaseerde inhoud met een schone browserlezer en -editor.
Kies een VPS-plan voor Raneto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Raneto kunt bouwen
Raneto is een lichtgewicht, open-source kennisbank gebouwd op Node.js die een map met Markdown-bestanden omzet in een overzichtelijke, doorzoekbare documentatiesite. Er is geen database te beheren — inhoud leeft als gewone
.md bestanden in een map die je beheert, wat versiebeheer, back-ups en het schrijven met je favoriete editor eenvoudig maakt. De meegeleverde web-editor regelt in-browser bewerking voor niet-technische gebruikers, terwijl ontwikkelaars direct kunnen schrijven in hun favoriete Markdown-tool en git de geschiedenis laten beheren.
Raneto zelf hosten op een VPS geeft je een privé kennisbank die je volledig bezit, zonder vendor lock-in, zonder kosten per gebruiker, en met inhoud die leeft als draagbare bestanden in plaats van een eigen database.
Belangrijkste kenmerken van Raneto
Op bestanden gebaseerde inhoud
Artikelen zijn gewone Markdown-bestanden in een contentmap — versiebeheer met git, back-up met rsync, bewerk met elke tool die je wilt.
In-browser-editor
De ingebouwde editor laat niet-technische gebruikers pagina's direct vanuit de browser bijwerken zonder het bestandssysteem aan te raken of git uit te voeren.
Zoeken in volledige tekst
Snelle in-memory zoekfunctie op elke pagina laat lezers direct inhoud vinden zonder de documentatiesite te verlaten.
Categoriehiërarchie
Mappenstructuur wordt de navigatiestructuur, met een aangepaste sorteervolgorde via metadata per map, zodat je IA je inhoud weerspiegelt.
Themabare lay-out
Wissel of breid het standaardthema uit om bij je merk te passen — Raneto-thema's zijn eenvoudige HTML-, CSS- en JS-bundels.
Waarom Raneto op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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