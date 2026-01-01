Raneto is een lichtgewicht, open-source kennisbank gebouwd op Node.js die een map met Markdown-bestanden omzet in een overzichtelijke, doorzoekbare documentatiesite. Er is geen database te beheren — inhoud leeft als gewone .md bestanden in een map die je beheert, wat versiebeheer, back-ups en het schrijven met je favoriete editor eenvoudig maakt. De meegeleverde web-editor regelt in-browser bewerking voor niet-technische gebruikers, terwijl ontwikkelaars direct kunnen schrijven in hun favoriete Markdown-tool en git de geschiedenis laten beheren.

Raneto zelf hosten op een VPS geeft je een privé kennisbank die je volledig bezit, zonder vendor lock-in, zonder kosten per gebruiker, en met inhoud die leeft als draagbare bestanden in plaats van een eigen database.