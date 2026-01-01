Odoo is een uitgebreide open-source bedrijfsbeheersuite die door meer dan 10 miljoen gebruikers in 120 landen wordt gebruikt. Het modulaire ontwerp laat je beginnen met de apps die je nodig hebt — CRM, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce of projectmanagement — en uitbreiden naarmate je bedrijf groeit, allemaal vanuit één uniforme interface.

Zelf Odoo hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt al je bedrijfsgegevens onder je controle en geeft je de vrijheid om aangepaste modules en integraties zonder beperkingen te installeren. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag.