Implementeer Odoo met één-klik-installatie.
Open-source ERP- en CRM-suite die verkoop, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce en meer omvat in één geïntegreerd platform.
Kies een VPS-plan voor Odoo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Odoo kunt bouwen
Odoo is een uitgebreide open-source bedrijfsbeheersuite die door meer dan 10 miljoen gebruikers in 120 landen wordt gebruikt. Het modulaire ontwerp laat je beginnen met de apps die je nodig hebt — CRM, boekhouding, voorraadbeheer, e-commerce of projectmanagement — en uitbreiden naarmate je bedrijf groeit, allemaal vanuit één uniforme interface.
Zelf Odoo hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, houdt al je bedrijfsgegevens onder je controle en geeft je de vrijheid om aangepaste modules en integraties zonder beperkingen te installeren. Deze template bevat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag.
Belangrijkste kenmerken van Odoo
Geïntegreerde CRM en Sales
Volg leads, beheer pipelines en automatiseer opvolgingen in een CRM dat direct gekoppeld is aan facturatie en voorraadbeheer.
Ingebouwde E-commerce
Lanceer een webshop met een drag-and-drop website bouwer, productcatalogus en betaalgateway-integraties.
Accounting en Facturatie
Beheer facturatie in meerdere valuta, belastingnaleving en bankafstemming zonder een aparte boekhoudtool.
Inventaris & Productie
Beheer voorraad over meerdere magazijnen, voer MRP-workflows uit en volg de productie met ondersteuning voor barcodescanning.
Modulaire Appwinkel
Kies uit meer dan 30.000 modules van derden om Odoo uit te breiden met branchespecifieke workflows en integraties.
Waarom Odoo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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