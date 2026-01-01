Yucca is een zelfgehoste netwerkvideorecorder (NVR) die is ontworpen om IP-camera's op elke schaal te beheren, van een paar beveiligingscamera's voor thuis tot duizenden bedrijfsstreams. Het ondersteunt RTSP, ONVIF en gangbare IP-cameraprotocollen, en biedt liveweergave, opname en afspelen via een webinterface en Android-app.

Door Yucca zelf te hosten op een VPS blijft al het cameramateriaal binnen jouw infrastructuur, zonder kosten voor cloudopslag of toegang door derden. Bewegingsdetectie met e-mailwaarschuwingen, Prometheus-metrics voor monitoring en schaalbare architectuur maken het een praktische bewakingsoplossing voor huisbeveiliging, winkelbewaking en kleinzakelijke omgevingen.