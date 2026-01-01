Implementeer Yucca met één klik installatie.
Zelfgehoste NVR voor IP-camera's met bewegingsdetectie, RTSP/ONVIF-ondersteuning en een web-UI voor live en opgenomen beelden.
Kies een VPS-plan voor Yucca
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yucca kunt bouwen
Yucca is een zelfgehoste netwerkvideorecorder (NVR) die is ontworpen om IP-camera's op elke schaal te beheren, van een paar beveiligingscamera's voor thuis tot duizenden bedrijfsstreams. Het ondersteunt RTSP, ONVIF en gangbare IP-cameraprotocollen, en biedt liveweergave, opname en afspelen via een webinterface en Android-app.
Door Yucca zelf te hosten op een VPS blijft al het cameramateriaal binnen jouw infrastructuur, zonder kosten voor cloudopslag of toegang door derden. Bewegingsdetectie met e-mailwaarschuwingen, Prometheus-metrics voor monitoring en schaalbare architectuur maken het een praktische bewakingsoplossing voor huisbeveiliging, winkelbewaking en kleinzakelijke omgevingen.
Belangrijkste kenmerken van Yucca
RTSP- & ONVIF-ondersteuning
Verbind elke IP-camera die RTSP- of ONVIF-protocollen ondersteunt, wat de overgrote meerderheid van consumenten- en professionele camera's dekt.
Bewegingsdetectie
Activeer automatisch opnames en e-mailwaarschuwingen wanneer beweging wordt gedetecteerd in camerazones, waardoor opslag en ruis worden verminderd.
Live- en opgenomen weergave
Bekijk live camerabeelden en bekijk opgenomen beelden via de webinterface of de bijbehorende Android-applicatie.
Schaalbare architectuur
Yucca schaalt van een handvol thuiscamera's naar duizenden gelijktijdige streams zonder architectonische wijzigingen.
Prometheus-metrics
Exporteer opname- en streamgezondheidsstatistieken naar Prometheus voor integratie met bestaande monitoringdashboards.
Waarom Yucca op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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