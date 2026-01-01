Implementeer Fasten Health als één-klik-installatie.
Zelf-gehoste manager voor persoonlijke en familie elektronische medische dossiers die gezondheidsgegevens van zorgverleners en apparaten samenvoegt.
Kies een VPS-plan voor Fasten Health
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fasten Health kunt bouwen
Fasten On-Prem is een open-source, zelfgehoste manager voor elektronische medische dossiers (EMD) die individuen en families in staat stelt om gezondheidsgegevens van artsen, ziekenhuizen, laboratoria en verbonden apparaten te consolideren in één enkel privéarchief. Gebouwd op de FHIR-standaard voor gezondheidsgegevens en geschreven in Go, importeert het dossiers via handmatige invoer en FHIR Bundle-uploads die zijn geëxporteerd uit patiëntenportalen, en toont deze in een uniforme tijdlijn, samen met notities, aandoeningen, medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten.
Door Fasten zelf te hosten op je eigen VPS blijven persoonlijk identificeerbare gezondheidsgegevens binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-aanbieder van gezondheidsdossiers — belangrijk gezien de gevoeligheid van medische geschiedenis. De versleutelde SQLite-database, single-binary Go runtime en registratie per gebruiker betekenen dat een kleine VPS comfortabel een volledig persoonlijk of familiedossier kan hosten.
Belangrijkste kenmerken van Fasten Health
FHIR Bundle-import
Upload FHIR Bundles die zijn geëxporteerd vanuit patiëntenportalen of andere zorgsystemen om bestaande medische geschiedenis in het archief te importeren.
FHIR-native opslag
Sla records op in hun oorspronkelijke FHIR-resourcevorm, zodat gestructureerde zoekopdrachten, exporten en downstream-verwerking leverancieronafhankelijk blijven.
Handmatige recordinvoer
Voeg laboratoriumresultaten, aandoeningen, medicatie, vaccinaties en notities handmatig toe voor bezoeken, zorgverleners of reeds bestaande dossiers die dateren van vóór FHIR-toegang.
Familierekeningen
Beheer gegevens voor partners, kinderen of oudere familieleden vanuit één omgeving met afzonderlijke gebruikersaccounts.
Versleutelde database
SQLite-database is standaard versleuteld in rust, ter bescherming van gevoelige medische dossiers op schijf tegen opportunistische toegang.
Documentbijlagen
Voeg gescande documenten, beeldmateriaal en PDF's toe aan consulten, zodat de volledige medische geschiedenis op één doorzoekbare plek staat.
Waarom Fasten Health op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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