Fasten On-Prem is een open-source, zelfgehoste manager voor elektronische medische dossiers (EMD) die individuen en families in staat stelt om gezondheidsgegevens van artsen, ziekenhuizen, laboratoria en verbonden apparaten te consolideren in één enkel privéarchief. Gebouwd op de FHIR-standaard voor gezondheidsgegevens en geschreven in Go, importeert het dossiers via handmatige invoer en FHIR Bundle-uploads die zijn geëxporteerd uit patiëntenportalen, en toont deze in een uniforme tijdlijn, samen met notities, aandoeningen, medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten.

Door Fasten zelf te hosten op je eigen VPS blijven persoonlijk identificeerbare gezondheidsgegevens binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een SaaS-aanbieder van gezondheidsdossiers — belangrijk gezien de gevoeligheid van medische geschiedenis. De versleutelde SQLite-database, single-binary Go runtime en registratie per gebruiker betekenen dat een kleine VPS comfortabel een volledig persoonlijk of familiedossier kan hosten.