Implementeer HandBrake met één-klik installatie.
Open-source videotranscoder toegankelijk vanuit elke browser, met batchconversie en automatische watch-folderverwerking.
Kies een VPS-plan voor HandBrake
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HandBrake kunt bouwen
HandBrake is de meest gebruikte open-source videotranscoder, die vrijwel elk videoformaat kan converteren naar moderne, breed compatibele uitvoerformaten zoals MP4 en MKV. Deze implementatie draait HandBrake in een Docker-container en streamt de volledige grafische interface naar je browser met behulp van noVNC — geen desktopinstallatie vereist. Je krijgt de complete HandBrake UI met al zijn coderingsvoorinstellingen, ondertitelondersteuning, hoofdstukmarkeringen en hardwareversnellingsopties, toegankelijk vanaf elk apparaat met een moderne browser.
De container bevat een watchfolder-functie die automatisch alle videobestanden converteert die je in de aangewezen invoermap plaatst, waardoor het eenvoudig is om onbeheerde batchtaken uit te voeren op je VPS.
Belangrijkste kenmerken van HandBrake
Browsergebaseerde GUI
De volledige HandBrake desktopinterface streamt rechtstreeks naar je browser via noVNC — open het vanaf elke locatie zonder lokaal software te installeren.
Automatische controlemap
Bestanden die in de controlemap worden geplaatst, worden automatisch in de wachtrij geplaatst en op de achtergrond geconverteerd, waardoor onbeheerde batchverwerking mogelijk wordt zonder handmatige interactie.
Brede formaatondersteuning
Accepteert vrijwel elk videobronformaat en converteert naar MP4, MKV of WebM met nauwkeurige controle over codecs, bitrates, resolutie en audiotracks.
Codering Presets
Tientallen ingebouwde presets richten zich op specifieke apparaten en kwaliteitsniveaus — van streaming-geoptimaliseerde profielen tot hoogwaardige archiveringsencodes — waardoor de insteltijd wordt verkort.
Ondertitel- en hoofdstukondersteuning
Importeer, brand in of laat ondertitelsporen en hoofdstukmarkeringen door tijdens de conversie, met behoud van metadata van het originele bronbestand.
Waarom HandBrake op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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