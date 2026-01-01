Implementeer OpenLIT met één-klik installatie.
Open-source OpenTelemetry-native observeerbaarheids- en kostenmonitoringplatform voor LLM- en generatieve AI-applicaties.
Kies een VPS-plan voor OpenLIT
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenLIT kunt bouwen
OpenLIT is een open-source AI-engineeringplatform dat LLM- en generatieve AI-applicaties full-stack observeerbaarheid biedt met één enkele instrumentatieregel. Het legt traces, tokengebruik, latentie, fouten en kosten vast bij meer dan 50 LLM-providers, vectordatabases, GPU's en agentframeworks — allemaal met behulp van native OpenTelemetry semantische conventies, zodat bestaande OTel-pipelines werken zonder aangepaste SDK's.
Door OpenLIT zelf te hosten op je eigen VPS blijven promptinhoud, modelgebruik en API-sleutelactiviteit op infrastructuur die jij beheert, zonder prijzen per token of zitplaatslimieten opgelegd door een SaaS-leverancier. ClickHouse-opslag verwerkt telemetrie met hoog volume, en de gebundelde OTel-collector exposeert OTLP gRPC- en HTTP-eindpunten die klaar zijn voor de OpenLIT SDK of elke andere OTel-geïnstrumenteerde service.
Belangrijkste kenmerken van OpenLIT
LLM-observeerbaarheid
Leg prompts, voltooiingen, tokens, latentie en fouten vast bij meer dan 50 LLM-providers met twee regels SDK-configuratie.
Kostenmonitoring
Volg per verzoek, per model en per applicatie de uitgaven in realtime met ingebouwde prijzen voor grote LLM-providers.
OpenTelemetry-native
Maakt gebruik van standaard OTel semantische conventies voor generatieve AI, zodat elke met OTel geïnstrumenteerde service gegevens verzendt zonder SDK's van leveranciers.
GPU-monitoring
Verzamel NVIDIA- en AMD GPU-statistieken — gebruik, geheugen, temperatuur en stroomverbruik — naast modeltelemetrie.
Promptbeheer en Vaultbeheer
Versieprompts beheren, experimenten uitvoeren en API-sleutels van aanbieders opslaan in een ingebouwde geheimenkluis met rolgebaseerde toegang.
Playground en evaluaties
Vergelijk modelreacties naast elkaar en voer geautomatiseerde evaluaties uit om kwaliteit, bias en hallucinatie te beoordelen.
Waarom OpenLIT op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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