SerpBear is een open-source zelf-gehoste SEO-rangtracker die bijhoudt hoe jouw domeinen ranken voor gekozen zoekwoorden in Google, Bing, Yahoo, Yandex en DuckDuckGo. Het haalt dagelijks SERP-posities op, brengt de rankinggeschiedenis in kaart en toont beweging zodat je kunt reageren op algoritmeveranderingen, contentupdates en concurrentieactiviteit zonder per-zoekwoordkosten te betalen aan een SaaS-rangtrackingdienst.

SerpBear zelf hosten op jouw eigen VPS geeft je onbeperkte domeinen en zoekwoorden, optionele Google Search Console-integratie voor vertoningen en klikken, en e-mail- of webhookmeldingen wanneer rankings verschuiven. De data leeft in jouw infrastructuur, dus historische rangarchieven blijven van jou in plaats van te verdwijnen wanneer een SaaS-abonnement afloopt.