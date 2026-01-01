Implementeer SerpBear met één klik.
Zelfgehoste zoekmachine positietracker voor het monitoren van zoekwoordposities in Google, Bing en andere zoekmachines.
Kies een VPS-plan voor SerpBear
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SerpBear kunt bouwen
SerpBear is een open-source zelf-gehoste SEO-rangtracker die bijhoudt hoe jouw domeinen ranken voor gekozen zoekwoorden in Google, Bing, Yahoo, Yandex en DuckDuckGo. Het haalt dagelijks SERP-posities op, brengt de rankinggeschiedenis in kaart en toont beweging zodat je kunt reageren op algoritmeveranderingen, contentupdates en concurrentieactiviteit zonder per-zoekwoordkosten te betalen aan een SaaS-rangtrackingdienst.
SerpBear zelf hosten op jouw eigen VPS geeft je onbeperkte domeinen en zoekwoorden, optionele Google Search Console-integratie voor vertoningen en klikken, en e-mail- of webhookmeldingen wanneer rankings verschuiven. De data leeft in jouw infrastructuur, dus historische rangarchieven blijven van jou in plaats van te verdwijnen wanneer een SaaS-abonnement afloopt.
Belangrijkste kenmerken van SerpBear
Multi-engine-tracking
Volg zoekwoordposities in Google, Bing, Yahoo, Yandex en DuckDuckGo vanaf één dashboard met geschiedenisgrafieken per zoekwoord.
Search Console-integratie
Optionele Google Search Console-verbinding voegt vertoningen, doorklikratio's en vindbaarheidsgegevens toe aan elk bijgehouden zoekwoord.
Mobiele en desktop SERP's
Gebruik aparte trackers voor mobiele en desktop SERP's om apparaatspecifieke rankingverschillen te detecteren die het werkelijke verkeer beïnvloeden.
Land- en stadtargeting
Configureer elk zoekwoord met het doelland, de taal en de stad om gelokaliseerde zoekresultaten weer te geven in plaats van één wereldwijd overzicht.
Meldingen en exports
E-mail- en webhook-meldingen worden geactiveerd bij ranglijstwijzigingen, en CSV-exports voeden externe dashboards of klantrapporten zonder handmatig kopiëren en plakken.
Onbeperkt zoekwoorden
Geen prijs per zoekwoord — volg zoveel domeinen en zoekwoorden als jouw VPS-bronnen toestaan, zonder oplopende abonnementsniveaus.
Waarom SerpBear op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.